Трамп оголосив новий ультиматум для Путіна — прямий ефір

Президент США Дональд Трамп оголосив новий ультиматум для російського диктатора Володимира Путіна. Американський лідер розчарований діями РФ по відношенню до України.

Трамп виступив із новою заявою

Президент США вийшов на зустріч із пресою в Білому домі. Під час свого виступу Трамп заявив про переїзд штаб-квартири Космічного командування США з Колорадо до Алабами, як і планував зробити ще під час своєї першої каденції.

Окрім того, американський лідер зазначив, що Канада прагне долучитися до оголошеного ним раніше масштабного та дороговартісного проєкту системи протиракетної оборони "Золотий купол".

Також від голові Білого дому очікують на новий, більш потужний, ультиматум для Путіна щодо конкретний дій для припинення війни в Україні.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп заявив про те, що розчарований Путіним та посиленням атак РФ по Україні.

Крім того, Володимир Зеленський також відреагував на збільшення російських атак та анонсував нову відповідь окупантам.