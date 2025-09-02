Відео
Головна arrow Відео arrow Трамп оголосив новий ультиматум для Путіна — прямий ефір arrow
Трамп оголосив новий ультиматум для Путіна — прямий ефір

Трамп оголосив новий ультиматум для Путіна — прямий ефір

02 вересня 2025 р. 21:54

Трамп оголосив новий ультиматум для Путіна — прямий ефір

Зеленський і Путін не зустрінуться — ефір Вечір.LIVE

Важлива заява Трампа — ефір День.LIVE

У Парижі відбудеться зустріч Коаліції охочих — ефір Ранок.LIVE

Німеччина нарощує постачання зброї України — ефір Вечір.LIVE

Путін знову заговорив про Україну та політику — ефір День.LIVE

Німеччина зробила заяву щодо підтримки України — ефір Ранок.LIVE

Зарплати та бюджет на 2026 — Гетманцев в ефірі Новини.LIVE

Трамп стурбований затягуванням війни в Україні — ефір Вечір.LIVE

Різка заява Макрона про РФ та пропозиція ЄС — ефір День.LIVE

21:54 Трамп оголосив новий ультиматум для Путіна — прямий ефір

17:52 Зеленський і Путін не зустрінуться — ефір Вечір.LIVE

13:14 Важлива заява Трампа — ефір День.LIVE

08:00 У Парижі відбудеться зустріч Коаліції охочих — ефір Ранок.LIVE

18:00 Німеччина нарощує постачання зброї України — ефір Вечір.LIVE

Президент США Дональд Трамп оголосив новий ультиматум для російського диктатора Володимира Путіна. Американський лідер розчарований діями РФ по відношенню до України.

Подивитися прямий ефір зустрічі можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Трамп виступив із новою заявою

Президент США вийшов на зустріч із пресою в Білому домі. Під час свого виступу Трамп заявив про переїзд штаб-квартири Космічного командування США з Колорадо до Алабами, як і планував зробити ще під час своєї першої каденції.

Окрім того, американський лідер зазначив, що Канада прагне долучитися до оголошеного ним раніше масштабного та дороговартісного проєкту системи протиракетної оборони "Золотий купол".

Також від голові Білого дому очікують на новий, більш потужний, ультиматум для Путіна щодо конкретний дій для припинення війни в Україні.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп заявив про те, що розчарований Путіним та посиленням атак РФ по Україні.

Крім того, Володимир Зеленський також відреагував на збільшення російських атак та анонсував нову відповідь окупантам.

