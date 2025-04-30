Трамп возмутился идеей Путина о перемирии — эфир Ранок.LIVE

Российский диктатор Владимир Путин объявил "перемирие" на три дня. Однако президент США Дональд Трамп возмущен идеей главы Кремля.

Об этом и не только поговорят в эфире Ранок.LIVE.

О чем эфир

Трамп выступил с полуторачасовой речью по случаю 100 дней на посту: войну в Украине не вспомнил;

Готовимся к разговору с США о новых санкционных шагах против РФ, — Зеленский;

Трамп стремится установить 30-дневное перемирие между Украиной и Россией, — Келлог;

Песков ответил на предложение о 30-дневном перемирии: без урегулирования нюансов это невозможно;

Переговоры США с РФ зашли в тупик, поскольку Путин требует полного контроля над пятью регионами Украины, — Bloomberg;

На Днепропетровщине в нескольких селах объявили о принудительной эвакуации семей с детьми;

Военных ТЦК без боевого опыта и проблем со здоровьем переведут в зону боевых действий, — Генштаб;

В законопроект о множественном гражданстве нужно добавить нормы об упрощенном приобретении украинского гражданства иностранцами, которые служат по контракту, — Верещук;

Украина и Венгрия договорились о регулярных контактах для разблокирования пути в ЕС;

В Украине за год втрое выросло количество людей с игровой зависимостью, — Опендатабот.

Гости эфира

Гости сегодняшнего эфира:

Евгений Дикий — военный аналитик;

Владимир Ведмидь — председатель Национальной ассоциации полиграфологов Украины, эксперт-полиграфолог;

Надежда Задорожная — заместитель председателя Днепропетровской государственной администрации;

Сергей Евтушок — народный депутат от партии "Батькивщина", первый заместитель председателя Комитета по вопросам регламента и депутатской этики;

Моше Реувен Асман — главный раввин Украины;

Олесь Доний — политолог, общественный деятель;

Александр Иванов — психиатр, врач высшей категории;

Андрей Демченко — представитель Государственной пограничной службы Украины.

Напомним, 28 апреля, Путин объявил о трехдневном перемирии с 8 по 11 мая по случаю празднования парада.

В то же время предложение Украины о 30-дневном перемирии Кремль отверг. Однако незадолго там заявили, что перемирие в мае якобы будет началом диалога с Украиной.