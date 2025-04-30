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Трамп возмутился идеей Путина о перемирии — эфир Ранок.LIVE

Трамп возмутился идеей Путина о перемирии — эфир Ранок.LIVE

30 апреля 2025 г. 8:00

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Российский диктатор Владимир Путин объявил "перемирие" на три дня. Однако президент США Дональд Трамп возмущен идеей главы Кремля.

Об этом и не только поговорят в эфире Ранок.LIVE.

О чем эфир

  • Трамп выступил с полуторачасовой речью по случаю 100 дней на посту: войну в Украине не вспомнил;
  • Готовимся к разговору с США о новых санкционных шагах против РФ, — Зеленский;
  • Трамп стремится установить 30-дневное перемирие между Украиной и Россией, — Келлог;
  • Песков ответил на предложение о 30-дневном перемирии: без урегулирования нюансов это невозможно;
  • Переговоры США с РФ зашли в тупик, поскольку Путин требует полного контроля над пятью регионами Украины, — Bloomberg;
  • На Днепропетровщине в нескольких селах объявили о принудительной эвакуации семей с детьми;
  • Военных ТЦК без боевого опыта и проблем со здоровьем переведут в зону боевых действий, — Генштаб;
  • В законопроект о множественном гражданстве нужно добавить нормы об упрощенном приобретении украинского гражданства иностранцами, которые служат по контракту, — Верещук;
  • Украина и Венгрия договорились о регулярных контактах для разблокирования пути в ЕС;
  • В Украине за год втрое выросло количество людей с игровой зависимостью, — Опендатабот.

Гости эфира

Гости сегодняшнего эфира:

  • Евгений Дикий — военный аналитик;
  • Владимир Ведмидь — председатель Национальной ассоциации полиграфологов Украины, эксперт-полиграфолог;
  • Надежда Задорожная — заместитель председателя Днепропетровской государственной администрации;
  • Сергей Евтушок — народный депутат от партии "Батькивщина", первый заместитель председателя Комитета по вопросам регламента и депутатской этики;
  • Моше Реувен Асман — главный раввин Украины;
  • Олесь Доний — политолог, общественный деятель;
  • Александр Иванов — психиатр, врач высшей категории;
  • Андрей Демченко — представитель Государственной пограничной службы Украины.

Напомним, 28 апреля, Путин объявил о трехдневном перемирии с 8 по 11 мая по случаю празднования парада.

В то же время предложение Украины о 30-дневном перемирии Кремль отверг. Однако незадолго там заявили, что перемирие в мае якобы будет началом диалога с Украиной.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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21:43 Эксперт объяснил намерения Кремля воевать с НАТО из-за слов Макрона