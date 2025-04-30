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Трамп обурився ідеєю Путіна про перемир'я — ефір Ранок.LIVE

Трамп обурився ідеєю Путіна про перемир'я — ефір Ранок.LIVE

30 квітня 2025 р. 08:00

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Російський диктатор Володимир Путін оголосив "перемир'я" на три дні. Однак президент США Дональд Трамп обурений ідеєю очільника Кремля.

Про це та не тільки поговорять в ефірі Ранок.LIVE.

Про що ефір

  • Трамп виступив з півторагодинною промовою з нагоди 100 днів на посаді: війну в Україні не згадав;
  • Готуємось до розмови зі США щодо нових санкційних кроків проти РФ, — Зеленський;
  • Трамп прагне встановити 30-денне перемир’я між Україною та Росією, — Келлог;
  • Пєсков відповів на пропозицію про 30-денне перемир'я: без врегулювання нюансів це неможливо;
  • Переговори США з РФ зайшли в глухий кут, оскільки Путін вимагає повного контролю над п’ятьма регіонами України, — Bloomberg;
  • На Дніпропетровщині в декількох селах оголосили про примусову евакуацію родин із дітьми;
  • Військових ТЦК без бойового досвіду та проблем зі здоров’ям переведуть у зону бойових дій, — Генштаб;
  • До законопроєкту про множинне громадянство потрібно додати норми про спрощене набуття українського громадянства іноземцями, які служать за контрактом, — Верещук;
  • Україна та Угорщина домовилися про регулярні контакти для розблокування шляху до ЄС;
  • В Україні за рік втричі зросла кількість людей з ігровою залежністю, — Опендатабот.

Гості ефіру

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • Євген Дикий — військовий аналітик;
  • Володимир Ведмідь — голова Національної асоціації поліграфологів України, експерт-поліграфолог;
  • Надія Задорожня — заступник голови Дніпропетровської державної адміністрації;
  • Сергій Євтушок — народний депутат від партії "Батьківщина", перший заступник голови Комітету з питань регламенту та депутатської етики;
  • Моше Реувен Асман — головний рабин України;
  • Олесь Доній — політолог, громадський діяч;
  • Олександр Іванов — психіатр, лікар вищої категорії;
  • Андрій Демченко — речник Державної прикордонної служби України.

Нагадаємо, 28 квітня, Путін оголосив про триденне перемир'я з 8 по 11 травня з нагоди святкування параду.

Водночас пропозицію України про 30-денне перемир'я Кремль відкинув. Однак незадовго там заявили, що перемир'я у травні нібито буде початком діалогу з Україною. 

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