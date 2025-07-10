Трамп обещает Patriot Украине — эфир Ранок.LIVE

Президент США Дональд Трамп пообещал передать Украине еще одну систему Patriot. А российские войска готовятся возобновить активные штурмы на Запорожье и Херсонщине.

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире Ранок.LIVE.

О чем эфир

В эфире Ранок.LIVE эксперты обсудят следующие темы:

Европейский Союз предоставит Украине финансовую помощь на 35 млрд евро;

Стоимость биткоина обновила исторический максимум;

Россияне готовятся возобновить активные штурмы на Запорожье и Херсонщине, — Волошин;

Россия наращивает применение ударных БпЛА и дронов-имитаторов во время атак на Украину, — Игнат;

Граждане Китая пытались передать секретную документацию об украинском "Нептуне" спецслужбам КНР;

Россия снова обстреливает энергетику: будут ли отключения из-за жары;

ЕС готовит самые строгие за три года санкции против России, — глава МИД Франции;

Помощники Трампа обсудят детали поставок ракет для Patriot в Украину, — CNN;

Истребители F-35 будут прикрывать доставку военной помощи НАТО для Украины;

Заминировано 30% территории Украины, — исследование Top Lead.

Гости эфира

Гости сегодняшнего эфира:

Андрей Длигач — доктор экономических наук, глава Advanter Group;

Роман Кисленко — кандидат политических наук;

Денис Ярославский — командир подразделения разведки ВСУ;

Владимир Омельченко — директор энергетических программ Центра Разумкова;

Игорь Бураковский — профессор, директор Института экономических исследований и политических консультаций;

Егор Чернев — глава делегации Верховной Рады в Парламентской Ассамблее НАТО, заместитель председателя Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки;

Александр Левченко — дипломат, посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине в 2010-17 годах;

Вадим Пикуз — и.о. председателя Мариупольского районного совета;

Игорь Молодан — эксперт по безопасности Ассоциации саперов Украины.

Напомним, ранее Трамп ответил на просьбу Украины относительно еще одной системы Patriot. По его словам, администрация рассматривает этот вопрос.

Также СМИ сообщали, что Конгресс США готов к закону Линдси Грэма против РФ. Все ждут сигнала от Трампа.