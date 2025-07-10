Трамп обіцяє Patriot Україні — ефір Ранок.LIVE

Президент США Дональд Трамп пообіцяв передати Україні ще одну систему Patriot. А російські війська готуються відновити активні штурми на Запоріжжі та Херсонщині.

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі Ранок.LIVE.

Про що ефір

В ефірі Ранок.LIVE експерти обговорять наступні теми:

Європейський Союз надасть Україні фінансову допомогу на 35 млрд євро;

Вартість біткоїна оновила історичний максимум;

Росіяни готуються відновити активні штурми на Запоріжжі та Херсонщині, — Волошин;

Росія нарощує застосування ударних БпЛА та дронів-імітаторів під час атак на Україну, — Ігнат;

Громадяни Китаю намагалися передати секретну документацію про український "Нептун" спецслужбам КНР;

Росія знову обстрілює енергетику: чи будуть відключення через спеку;

ЄС готує найсуворіші за три роки санкції проти Росії, — глава МЗС Франції;

Помічники Трампа обговорять деталі поставок ракет для Patriot в Україну, — CNN;

Винищувачі F-35 будуть прикривати доставку військової допомоги НАТО для України;

Заміновано 30% території України, — дослідження Top Lead.

Гості ефіру

Гості сьогоднішнього ефіру:

Андрій Длігач — доктор економічних наук, голова Advanter Group;

Роман Кисленко — кандидат політичних наук;

Денис Ярославський — командир підрозділу розвідки ЗСУ;

Володимир Омельченко — директор енергетичних програм Центру Разумкова;

Ігор Бураковський — професор, директор Інституту економічних досліджень та політичних консультацій;

Єгор Чернєв — голова делегації Верховної Ради в Парламентській Асамблеї НАТО, заступник голови Комітету ВР із питань національної безпеки, оборони та розвідки;

Олександр Левченко — дипломат, посол України в Хорватіі та Боснії і Герцеговині 2010-17 роках;

Вадим Пікуз — в.о. голови Маріупольської районної ради;

Ігор Молодан — експерт з безпеки Асоціації саперів України.

Нагадаємо, раніше Трамп відповів на прохання України щодо ще однієї системи Patriot. За його словами, адміністрація розглядає це питання.

Також ЗМІ повідомляли, що Конгрес США готовий до закону Ліндсі Грема проти РФ. Усі чекають сигналу від Трампа.