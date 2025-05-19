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Трамп обсудит с Путиным и Зеленским войну — эфир День.LIVE

Трамп обсудит с Путиным и Зеленским войну — эфир День.LIVE

19 мая 2025 г. 13:06

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Гостями эфира День.LIVE стали кандидат политических наук Станислав Желиховский, городской голова Харькова Игорь Терехов, генерал-лейтенант Игорь Романенко, заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук и политолог Олег Лесной. В частности, они обсудят, что лидер США Дональд Трамп сегодня, 19 мая, позвонит диктатору России Владимиру Путину и Президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Посмотреть эфир День.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир День.LIVE

Гости прокомментируют, что лидер Франции Эмманюэль Макрон настоял, чтобы Путин согласился на перемирие, которое предложил Трамп.

Среди других тем:

  • Путин назвал приемлемый для России исход войны против Украины;
  • Вэнс после встречи с Зеленским заявил об общей цели Украины и США;
  • В Польше заявили о жестком ответе на действия России;
  • Эрдоган озвучил, каким должно быть завершение войны в Украине;
  • У Байдена обнаружили агрессивную форму рака;
  • Трамп пожелал Байдену выздоровления и сказал, что расстроен из-за болезни конкурента.

Напомним, 19 мая Трамп проведет телефонные разговоры с Путиным и Зеленским. Он надеется на продуктивный день, в который состоится прекращение огня.

А 82-летнему бывшему президенту США Джо Байдену поставили диагноз — агрессивная форма рака предстательной железы с метастазами в кости. На эту новость уже отреагировал Трамп.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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