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Трамп обговорить з Путіним та Зеленським війну — ефір День.LIVE

Трамп обговорить з Путіним та Зеленським війну — ефір День.LIVE

19 травня 2025 р. 13:06

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Гостями ефіру День.LIVE стали кандидат політичних наук Станіслав Желіховський, міський голова Харкова Ігор Терехов, генерал-лейтенант Ігор Романенко, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук та політолог Олег Лісний. Зокрема, вони обговорять, що лідер США Дональд Трамп сьогодні, 19 травня, зателефонує диктатору Росії Володимиру Путіну та Президенту України Володимиру Зеленському.

Подивитися ефір День.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір День.LIVE

Гості прокоментують, що лідер Франції Емманюель Макрон наполіг, щоб Путін погодився на перемирʼя, яке запропонував Трамп.

Серед інших тем:

  • Путін назвав прийнятний для Росії результат війни проти України;
  • Венс після зустрічі із Зеленським заявив про спільну мету України та США;
  • У Польщі заявили про жорстку відповідь на дії Росії;
  • Ердоган озвучив, яким має бути завершення війни в Україні;
  • У Байдена виявили агресивну форму раку;
  • Трамп побажав Байдену одужання та сказав, що засмучений через хворобу конкурента.

Нагадаємо, 19 травня Трамп проведе телефонні розмови з Путіним та Зеленським. Він сподівається на продуктивний день, в який відбудеться припинення вогню.

А 82-річному колишньому президенту США Джо Байдену поставили діагноз — агресивна форма раку передміхурової залози з метастазами в кістки. На цю новину вже відреагував Трамп.

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13:05 Київ накрив спалах гепатиту А — що відомо та які симптоми

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:04 Експерт попередив про ймовірні проблеми з теплом і світлом взимку

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