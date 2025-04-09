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Трамп не потерпит ракетного террора Путина, — Ранок.LIVE

Трамп не потерпит ракетного террора Путина, — Ранок.LIVE

9 апреля 2025 г. 8:00

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Сегодня в эфире Ранок.LIVE обсудим важные темы. В частности, речь пойдет о заявлениях Соединенных Штатов Америки в ООН относительно войны в Украине.

Посмотреть эфир можно по ссылке.

О чем эфир

В эфире Ранок.LIVE говорим о следующем:

  • США в ООН: "Такие атаки, как на Кривой Рог, и казни пленных могут повредить достижению мира".

Гости сегодняшнего эфира:

  • руководитель аналитического направления сети защиты национальных интересов ANTS Илья Несходовский;
  • председатель Запорожской районной государственной администрации Олег Буряк;
  • младший сержант роты ударных БпЛА и артиллерийской разведки Олесь Маляревич;
  • вице-премьер-министр (2014-2019 гг.) Вячеслав Кириленко;
  • доктор экономических наук, эксперт по миграционной политике Андрей Гайдуцкий;
  • народный депутат от партии "Европейская Солидарность", Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина;
  • первый заместитель СНБО (2008-2011 гг.) Степан Гавриш;
  • член комитета по вопросам информационной политики и взаимодействия со СМИ в Национальной ассоциации адвокатов Украины Ярослав Куц;
  • политический аналитик, народный депутат Украины 5, 7 и 8 созыва Владимир Куренной.

Напомним, 10 апреля в Стамбуле состоятся переговоры между Россией и США. Однако о войне в Украине говорить не планируют.

Также ранее пресс-секретарь Госдепартамента США Тэмми Брюс отреагировала на то, что в Украине захватили в плен китайских военных. Они воевали за армию России.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:55 Зарплата 8 тыс. грн ежедневно — как выманивают деньги в Telegram

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Text

15:00 Украинская неделя в Вашингтоне — итоги от Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвал количество гражданских, которые продолжают оставаться в Авдеевке

27 февраля 2024
Text

21:43 Эксперт объяснил намерения Кремля воевать с НАТО из-за слов Макрона