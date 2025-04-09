Трамп не потерпит ракетного террора Путина, — Ранок.LIVE

Сегодня в эфире Ранок.LIVE обсудим важные темы. В частности, речь пойдет о заявлениях Соединенных Штатов Америки в ООН относительно войны в Украине.

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О чем эфир

В эфире Ранок.LIVE говорим о следующем:

США в ООН: "Такие атаки, как на Кривой Рог, и казни пленных могут повредить достижению мира".

Гости сегодняшнего эфира:

руководитель аналитического направления сети защиты национальных интересов ANTS Илья Несходовский;

председатель Запорожской районной государственной администрации Олег Буряк;

младший сержант роты ударных БпЛА и артиллерийской разведки Олесь Маляревич;

вице-премьер-министр (2014-2019 гг.) Вячеслав Кириленко;

доктор экономических наук, эксперт по миграционной политике Андрей Гайдуцкий;

народный депутат от партии "Европейская Солидарность", Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина;

первый заместитель СНБО (2008-2011 гг.) Степан Гавриш;

член комитета по вопросам информационной политики и взаимодействия со СМИ в Национальной ассоциации адвокатов Украины Ярослав Куц;

политический аналитик, народный депутат Украины 5, 7 и 8 созыва Владимир Куренной.

Напомним, 10 апреля в Стамбуле состоятся переговоры между Россией и США. Однако о войне в Украине говорить не планируют.

Также ранее пресс-секретарь Госдепартамента США Тэмми Брюс отреагировала на то, что в Украине захватили в плен китайских военных. Они воевали за армию России.