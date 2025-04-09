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Трамп не потерпить ракетного терору Путіна, — Ранок.LIVE

Трамп не потерпить ракетного терору Путіна, — Ранок.LIVE

09 квітня 2025 р. 08:00

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Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE обговоримо важливі теми. Зокрема, йтиметься про заяви Сполучених Штатів Америки в ООН щодо війни в Україні.

Подивитись ефір можна за посиланням.

Про що ефір

В ефірі Ранок.LIVE говоримо про таке:

  • США в ООН: "Такі атаки, як на Кривий Ріг, і страти полонених можуть зашкодити досягненню миру".

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • керівник аналітичного напряму мережі захисту національних інтересів ANTS Ілля Несходовський;
  • голова Запорізької районної державної адміністрації Олег Буряк;
  • молодший сержант роти ударних БпЛА та артилерійської розвідки Олесь Маляревич;
  • віцепрем'єр-міністр (2014-2019 рр.) Вʼячеслав Кириленко;
  • доктор економічних наук, експерт з міграційної політики Андрій Гайдуцький;
  • народна депутатка від партії "Європейська Солідарність", Комітет  з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна;
  • перший заступник РНБО (2008-2011 рр.) Степан Гавриш;
  • член комітету з питань інформаційної політики та взаємодії зі ЗМІ в Національній асоціації адвокатів України Ярослав Куц;
  • політичний аналітик, народний депутат України 5, 7 та 8 скликання Володимир Куренной.

Нагадаємо, 10 квітня у Стамбулі відбудуться переговори між Росією та США. Однак про війну в Україні говорити не планують.

Також раніше речниця Держдепартаменту США Теммі Брюс відреагувала на те, що в Україні захопили в полон китайських військових. Вони воювали за армію Росії.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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