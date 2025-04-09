Трамп не потерпить ракетного терору Путіна, — Ранок.LIVE

Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE обговоримо важливі теми. Зокрема, йтиметься про заяви Сполучених Штатів Америки в ООН щодо війни в Україні.
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Про що ефір
В ефірі Ранок.LIVE говоримо про таке:
- США в ООН: "Такі атаки, як на Кривий Ріг, і страти полонених можуть зашкодити досягненню миру".
Гості сьогоднішнього ефіру:
- керівник аналітичного напряму мережі захисту національних інтересів ANTS Ілля Несходовський;
- голова Запорізької районної державної адміністрації Олег Буряк;
- молодший сержант роти ударних БпЛА та артилерійської розвідки Олесь Маляревич;
- віцепрем'єр-міністр (2014-2019 рр.) Вʼячеслав Кириленко;
- доктор економічних наук, експерт з міграційної політики Андрій Гайдуцький;
- народна депутатка від партії "Європейська Солідарність", Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна;
- перший заступник РНБО (2008-2011 рр.) Степан Гавриш;
- член комітету з питань інформаційної політики та взаємодії зі ЗМІ в Національній асоціації адвокатів України Ярослав Куц;
- політичний аналітик, народний депутат України 5, 7 та 8 скликання Володимир Куренной.
Нагадаємо, 10 квітня у Стамбулі відбудуться переговори між Росією та США. Однак про війну в Україні говорити не планують.
Також раніше речниця Держдепартаменту США Теммі Брюс відреагувала на те, що в Україні захопили в полон китайських військових. Вони воювали за армію Росії.