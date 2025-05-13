Трамп не спешит карать Россию новыми санкциями — эфир День.LIVE

Российский президент Владимир Путин очертил условия, при которых готов на завершение войны в Украине. Между тем Дональд Трамп заявил, что готов присоединиться к переговорам между Россией и Украиной в Стамбуле.

Об этом и не только услышите в эфире День.LIVE, который начнется в 13:00.

Эфир День.LIVE 13 мая

В эфире День.LIVE ведущие обсудят с приглашенными экспертами ряд важных общественно-политических новостей из мира и Украины. В частности генсек НАТО Марк Рютте заявил, что надо создать базы оборонной промышленности по всему евроатлантическому региону. Между тем президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что наступил "поворотный момент" для мира в Украине. Впрочем, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия до сих пор не ответила на предложение о прямой встрече.

Гости сегодняшнего эфира:

Николай Полищук, председатель общества Украина-КНДР;

Владислав Селезнев, военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ;

Максим Краснов, инфекционист;

Алексей Якубин, кандидат политических наук;

Игорь Петренко, политолог;

Степан Гавриш, первый заместитель СНБО (2008-2011);

Николай Волковский, президент "Женевского центра дипломатии и разрешения конфликтов";

Андрей Дикун, Председатель Всеукраинского Аграрного Совета.

Напомним, спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что США могут выйти из переговорного процесса.

Между тем анонимные источники, которые приближены к переговорному процессу, сообщили, что в Европе ожидают того, как состоятся переговоры 15 мая в Стамбуле, чтобы ввести санкции.