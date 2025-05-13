Трамп не поспішає карати Росію новими санкціями — ефір День.LIVE

Російський президент Володимир Путін окреслив умови, за яких готовий на завершення війни в Україні. Тим часом Дональд Трамп заявив, що готовий долучитися до переговорів між Росією та Україною в Стамбулі.

Про це і не тільки почуєте в ефірі День.LIVE, який розпочнеться о 13:00.

Ефір День.LIVE 13 травня

В ефірі День.LIVE ведучі обговорять із запрошеними експертами низку важливих суспільно-політичних новин зі світу та України. Зокрема, генсек НАТО Марк Рютте заявив, що треба створити бази оборонної промисловості по всьому євроатлантичному регіону. Тим часом президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що настав "поворотний момент" для миру в Україні. Втім, Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія досі не відповіла на пропозицію про пряму зустріч.

Гості сьогоднішнього ефіру:

Микола Поліщук, голова товариства Україна-КНДР;

Владислав Селезньов, військовий експерт, колишній речник Генштабу ЗСУ;

Максим Краснов, інфекціоніст;

Олексій Якубін, кандидат політичних наук;

Ігор Петренко, політолог;

Степан Гавриш, перший заступник РНБО (2008-2011);

Микола Волківський, президент "Женевського центру дипломатії та вирішення конфліктів";

Андрій Дикун, Голова Всеукраїнської Аграрної Ради.

Нагадаємо, спецпредставник Дональда Трампа Стів Віткофф заявив, що США можуть вийти з переговорного процесу.

Тим часом анонімні джерела, які наближені до переговорного процесу, повідомили, що у Європі очікують того, як відбудуться переговори 15 травня в Стамбулі, щоб запровадити санкції.