Трамп назвал условия для санкций против России — эфир Ранок.LIVE

Президент США Дональд Трамп заявил, что введет санкции в отношении России, если российскую нефть прекратят покупать члены НАТО. Между тем Вооруженные силы Украины имеют хорошие результаты в Сумской области. В то же время россияне понесли большие потери в Харьковской области о чем сообщил Президент Украины Владимир Зеленский. А вот в Польше зато стремительно нарастает волна пророссийских настроений, включая неприязнь к Украине. Премьер-министр Польши обратился с заявлением к политикам на фоне этого.
Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE, который начнется в 08:00.
Эфир Ранок.LIVE 15 сентября
Приглашенные гости:
- Руслан Рохов — политтехнолог;
- Александр Юрченко — народный депутат Украины, депутатская группа "Восстановление Украины";
- Антон Лавринюк — командир 214 отдельного штурмового батальона;
- Елена Шуляк — председатель Комитета ВРУ по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства;
- Лилия Гриневич — министр образования и науки Украины (2016-2019 гг.);
- Олег Ткачук — судья Большой Палаты Верховного Суда, доктор юридических наук, доцент;
- Валерий Боровик — основатель компании-производителя оборонной продукции "First Contact", участник боевых действий;
- Денис Попович — военный аналитик;
- Иосиф Зисельс — соруководитель Ассоциации еврейских организаций и общин (Ваад) Украины, общественный деятель, деятель украинского еврейского движения.
Напомним, недавно президент США Дональд Трамп заявил, что хочет "собственноручно помирить" Россию и Украину. Также он заявил, что пока не введет санкции против России из-за НАТО.