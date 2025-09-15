Видео
Трамп назвал условия для санкций против России — эфир Ранок.LIVE

Трамп назвал условия для санкций против России — эфир Ранок.LIVE

15 сентября 2025 г. 8:00

Президент США Дональд Трамп заявил, что введет санкции в отношении России, если российскую нефть прекратят покупать члены НАТО. Между тем Вооруженные силы Украины имеют хорошие результаты в Сумской области. В то же время россияне понесли большие потери в Харьковской области о чем сообщил Президент Украины Владимир Зеленский. А вот в Польше зато стремительно нарастает волна пророссийских настроений, включая неприязнь к Украине. Премьер-министр Польши обратился с заявлением к политикам на фоне этого.

Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE, который начнется в 08:00.

Эфир Ранок.LIVE 15 сентября

Приглашенные гости:

  • Руслан Рохов — политтехнолог;
  • Александр Юрченко — народный депутат Украины, депутатская группа "Восстановление Украины";
  • Антон Лавринюк — командир 214 отдельного штурмового батальона;
  • Елена Шуляк — председатель Комитета ВРУ по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства;
  • Лилия Гриневич — министр образования и науки Украины (2016-2019 гг.);
  • Олег Ткачук — судья Большой Палаты Верховного Суда, доктор юридических наук, доцент;
  • Валерий Боровик — основатель компании-производителя оборонной продукции "First Contact", участник боевых действий;
  • Денис Попович — военный аналитик;
  • Иосиф Зисельс — соруководитель Ассоциации еврейских организаций и общин (Ваад) Украины, общественный деятель, деятель украинского еврейского движения.

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп заявил, что хочет "собственноручно помирить" Россию и Украину. Также он заявил, что пока не введет санкции против России из-за НАТО.

