Трамп назвав умову, коли введе санкції проти РФ — ефір Ранок.LIVE
Трамп назвав умову, коли введе санкції проти РФ — ефір Ранок.LIVE

Трамп назвав умову, коли введе санкції проти РФ — ефір Ранок.LIVE

15 вересня 2025 р. 08:00

08:00 Трамп назвав умову, коли введе санкції проти РФ — ефір Ранок.LIVE

21:00 Виплати військовим і тіньова економіка — ефір з Гетманцевим

18:15 Трамп дав жорстку відповідь щодо Польщі — ефір Вечір.LIVE

13:00 Польща закрила кордон із Білоруссю — ефір День.LIVE

08:00 Трамп готує новий план миру в Україні — ефір Ранок.LIVE

18:08 Келлог в Києві та нова заява ЄС про війну — ефір Вечір.LIVE

13:11 Євросоюз готує жорстку відповідь росіянами — ефір День.LIVE

08:00 Реакція Трампа на стрілянину та дрони в Польщі — ефір Ранок.LIVE

20:03 Масові протести у Парижі — онлайн-трансляція

19:00 Як подолати корупцію в столиці — ефір Київський час

08:00 Трамп назвав умову, коли введе санкції проти РФ — ефір Ранок.LIVE

Президент США Дональд Трамп заявив, що запровадить санкції щодо Росії, якщо російську нафту припинять купувати члени НАТО. Тим часом Збройні сили України мають хороші результати в Сумській області. Водночас росіяни зазнали великих втрат у Харківській області про що повідомив Президент України Володимир Зеленський. А от в Польщі натомість стрімко наростає хвиля проросійських настроїв, включно з неприязню до України. Прем'єр-міністр Польщі звернувся із заявою до політиків на тлі цього.

Про це і не тільки почуєте в ефірі Ранок.LIVE, який розпочнеться о 08:00.

Ефір Ранок.LIVE 15 вересня

Запрошені гості:

  • Руслан Рохов — політтехнолог;
  • Олександр Юрченко — народний депутат України, депутатська група "Відновлення України";
  • Антон Лавринюк — командир 214 окремого штурмового батальйону;
  • Олена Шуляк — голова Комітету ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування;
  • Лілія Гриневич — міністерка освіти та науки України (2016–2019 рр.);
  • Олег Ткачук — суддя Великої Палати Верховного Суду, доктор юридичних наук, доцент;
  • Валерій Боровик — засновник компанії-виробника оборонної продукції "First Contact", учасник бойових дій;
  • Денис Попович — військовий аналітик;
  • Йосиф Зісельс — співкерівник Асоціації єврейських організацій і громад (Ваад) України, громадський діяч, діяч українського єврейського руху.

Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що хоче "власноруч помирити" Росію та Україну. Також він заявив, що поки не запровадить санкції проти Росії через НАТО.

