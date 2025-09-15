Трамп назвал Путина агрессором — эфир День.LIVE

Президент США Дональд Трамп впервые назвал Россию агрессором в войне против Украины. А спецпредставитель американского лидера Кит Келлог заявил, что РФ на самом деле не побеждает на поле боя.

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире День.LIVE 15 сентября.

О чем эфир

В сегодняшнем эфире эксперты обсудят следующие темы:

Трамп впервые назвал Россию агрессором в войне против Украины;

Россия на самом деле не побеждает на поле боя, — Келлог;

Ночью российские войска атаковали центральную часть Краматорска тремя управляемыми авиабомбами, есть раненые.

Гости эфира

Гостями эфира стали:

Людмила Денисова — правозащитница, руководительница Украинского центра защиты прав человека;

Дмитрий Жмайло — исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества;

Мария Гелетий — эксперт по международным отношениям;

Сергей Старенький — заместитель Председателя комитета защиты прав человека Национальной ассоциации адвокатов Украины;

Юрий Романюк — председатель Всеукраинской ОО "Украина в НАТО";

Игорь Попов — политолог.

Напомним, в ночь на 15 сентября Россия сбросила три авиабомбы на Краматорск. Ранения получили девять человек.

Кроме того, оккупанты атаковали спасателей на Черниговщине, которые тушили огонь. Травмированы четыре человека.