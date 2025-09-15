Трамп назвал Путина агрессором — эфир День.LIVE

Президент США Дональд Трамп впервые назвал Россию агрессором в войне против Украины. А спецпредставитель американского лидера Кит Келлог заявил, что РФ на самом деле не побеждает на поле боя.
Об этом и не только поговорят эксперты в эфире День.LIVE 15 сентября.
О чем эфир
В сегодняшнем эфире эксперты обсудят следующие темы:
- Трамп впервые назвал Россию агрессором в войне против Украины;
- Россия на самом деле не побеждает на поле боя, — Келлог;
- Ночью российские войска атаковали центральную часть Краматорска тремя управляемыми авиабомбами, есть раненые.
Гости эфира
Гостями эфира стали:
- Людмила Денисова — правозащитница, руководительница Украинского центра защиты прав человека;
- Дмитрий Жмайло — исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества;
- Мария Гелетий — эксперт по международным отношениям;
- Сергей Старенький — заместитель Председателя комитета защиты прав человека Национальной ассоциации адвокатов Украины;
- Юрий Романюк — председатель Всеукраинской ОО "Украина в НАТО";
- Игорь Попов — политолог.
Напомним, в ночь на 15 сентября Россия сбросила три авиабомбы на Краматорск. Ранения получили девять человек.
Кроме того, оккупанты атаковали спасателей на Черниговщине, которые тушили огонь. Травмированы четыре человека.