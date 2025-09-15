Трамп назвав Путіна агресором — ефір День.LIVE

Президент США Дональд Трамп вперше назвав Росію агресором у війні проти України. А спецпредставник американського лідера Кіт Келлог заявив, що РФ насправді не перемагає на полі бою.
Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі День.LIVE 15 вересня.
Про що ефір
В сьогоднішньому ефірі експерти обговорять наступні теми:
- Трамп вперше назвав Росію агресором у війні проти України;
- Росія насправді не перемагає на полі бою, — Келлог;
- Вночі російські війська атакували центральну частину Краматорська трьома керованими авіабомбами, є поранені.
Гості ефіру
Гостями ефіру стали:
- Людмила Денісова — правозахисниця, очільниця Українського центру захисту прав людини;
- Дмитро Жмайло — виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці;
- Марія Гелетій — експертка з міжнародних відносин;
- Сергій Старенький — заступник Голови комітету захисту прав людини Національної асоціації адвокатів України;
- Юрій Романюк — голова Всеукраїнської ГО "Україна в НАТО";
- Ігор Попов — політолог.
Нагадаємо, у ніч проти 15 вересня Росія скинула три авіабомби на Краматорськ. Поранення отримали дев’ятеро людей.
Крім того, окупанти атакували рятувальників на Чернігівщині, які гасили вогонь. Травмовано четверо людей.