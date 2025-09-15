Відео
Трамп назвав Путіна агресором — ефір День.LIVE
Трамп назвав Путіна агресором — ефір День.LIVE

Трамп назвав Путіна агресором — ефір День.LIVE

15 вересня 2025 р. 13:05

Президент США Дональд Трамп вперше назвав Росію агресором у війні проти України. А спецпредставник американського лідера Кіт Келлог заявив, що РФ насправді не перемагає на полі бою.

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі День.LIVE 15 вересня. 

Про що ефір

В сьогоднішньому ефірі експерти обговорять наступні теми:

  • Трамп вперше назвав Росію агресором у війні проти України;
  • Росія насправді не перемагає на полі бою, —  Келлог;
  • Вночі російські війська атакували центральну частину Краматорська трьома керованими авіабомбами, є поранені.

Гості ефіру

Гостями ефіру стали:

  • Людмила Денісова — правозахисниця, очільниця Українського центру захисту прав людини;
  • Дмитро Жмайло — виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці;
  • Марія Гелетій — експертка з міжнародних відносин;
  • Сергій Старенький — заступник Голови комітету захисту прав людини Національної асоціації адвокатів України;
  • Юрій Романюк — голова Всеукраїнської ГО "Україна в НАТО";
  • Ігор Попов — політолог.

Нагадаємо, у ніч проти 15 вересня Росія скинула три авіабомби на Краматорськ. Поранення отримали дев’ятеро людей.

Крім того, окупанти атакували рятувальників на Чернігівщині, які гасили вогонь. Травмовано четверо людей. 

13:27 На Київщині стався вибух — є загибла та поранений

13:25 Відпочинок в Одесі — вартість за 4 для 200 тисяч гривень

13:24 Трамп пригрозив Вашингтону надзвичайним станом — подробиці

13:20 Укриття у Солом'янському районі зробили абияк — подробиці

13:18 Укрпошта створила новий мобільний застосунок — що змінилося

Трамп назвав умову, коли введе санкції проти РФ — ефір Ранок.LIVE

Трамп назвав умову, коли введе санкції проти РФ — ефір Ранок.LIVE

15 вересня 2025 р. 08:00
Виплати військовим і тіньова економіка — ефір з Гетманцевим

Виплати військовим і тіньова економіка — ефір з Гетманцевим

12 вересня 2025 р. 21:00
Трамп дав жорстку відповідь щодо Польщі — ефір Вечір.LIVE

Трамп дав жорстку відповідь щодо Польщі — ефір Вечір.LIVE

12 вересня 2025 р. 18:15
Польща закрила кордон із Білоруссю — ефір День.LIVE

Польща закрила кордон із Білоруссю — ефір День.LIVE

12 вересня 2025 р. 13:00
Трамп готує новий план миру в Україні — ефір Ранок.LIVE

Трамп готує новий план миру в Україні — ефір Ранок.LIVE

12 вересня 2025 р. 08:00
Келлог в Києві та нова заява ЄС про війну — ефір Вечір.LIVE

Келлог в Києві та нова заява ЄС про війну — ефір Вечір.LIVE

11 вересня 2025 р. 18:08
Євросоюз готує жорстку відповідь росіянами — ефір День.LIVE

Євросоюз готує жорстку відповідь росіянами — ефір День.LIVE

11 вересня 2025 р. 13:11
Реакція Трампа на стрілянину та дрони в Польщі — ефір Ранок.LIVE

Реакція Трампа на стрілянину та дрони в Польщі — ефір Ранок.LIVE

11 вересня 2025 р. 08:00

