Трамп назвав Путіна агресором — ефір День.LIVE

Президент США Дональд Трамп вперше назвав Росію агресором у війні проти України. А спецпредставник американського лідера Кіт Келлог заявив, що РФ насправді не перемагає на полі бою.

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі День.LIVE 15 вересня.

Про що ефір

В сьогоднішньому ефірі експерти обговорять наступні теми:

Трамп вперше назвав Росію агресором у війні проти України;

Росія насправді не перемагає на полі бою, — Келлог;

Вночі російські війська атакували центральну частину Краматорська трьома керованими авіабомбами, є поранені.

Гості ефіру

Гостями ефіру стали:

Людмила Денісова — правозахисниця, очільниця Українського центру захисту прав людини;

Дмитро Жмайло — виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці;

Марія Гелетій — експертка з міжнародних відносин;

Сергій Старенький — заступник Голови комітету захисту прав людини Національної асоціації адвокатів України;

Юрій Романюк — голова Всеукраїнської ГО "Україна в НАТО";

Ігор Попов — політолог.

Нагадаємо, у ніч проти 15 вересня Росія скинула три авіабомби на Краматорськ. Поранення отримали дев’ятеро людей.

Крім того, окупанти атакували рятувальників на Чернігівщині, які гасили вогонь. Травмовано четверо людей.