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Трамп назвал дату заключения мира с РФ — эфир Ранок.LIVE

Трамп назвал дату заключения мира с РФ — эфир Ранок.LIVE

21 апреля 2025 г. 8:00

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Президент США Дональд Трамп раскрыл дату возможного подписания соглашения о мире между Украиной и Россией. По его мнению, стороны могут заключить соглашение о прекращении огня на следующей неделе.

Об этом и не только будут говорить в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 21 апреля.

Гости эфира Ранок.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

  • Политолог, доктор исторических наук Алексей Кошель;
  • Кандидат психологических наук Вера Романова;
  • Старший солдат Роты ударных беспилотных авиакомплексов "Вырий" 241 Отдельной Бригады Сил ТрО ВСУ, лидер группы "Тень Солнца" Сергей Василюк;
  • Кандидат политических наук Алексей Якубин;
  • Доктор социологических наук, руководитель Института конфликтологии и анализа России Александр Шульга;
  • Экономист, финансист Сергей Фурса;
  • Директор Института мировой политики Евгений Магда;
  • Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло;
  • Военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

Напомним, что ранее Трамп назвал условие, при котором страна откажется от участия в переговорах по окончанию полномасштабной войны в Украине.

В частности, лидер США заявил, что переговоры о прекращении войны в Украине "идут в никуда".

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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9 ноября 2023
Text

10:00 H&M вернулся – в каких ТРЦ открылись магазины, какие впечатления покупателей и цены на одежду

6 февраля 2024
Text

15:00 Украинская неделя в Вашингтоне — итоги от Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвал количество гражданских, которые продолжают оставаться в Авдеевке

27 февраля 2024
Text

21:43 Эксперт объяснил намерения Кремля воевать с НАТО из-за слов Макрона