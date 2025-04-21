Трамп назвал дату заключения мира с РФ — эфир Ранок.LIVE

Президент США Дональд Трамп раскрыл дату возможного подписания соглашения о мире между Украиной и Россией. По его мнению, стороны могут заключить соглашение о прекращении огня на следующей неделе.

Об этом и не только будут говорить в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 21 апреля.

Гости эфира Ранок.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

Политолог, доктор исторических наук Алексей Кошель;

Кандидат психологических наук Вера Романова;

Старший солдат Роты ударных беспилотных авиакомплексов "Вырий" 241 Отдельной Бригады Сил ТрО ВСУ, лидер группы "Тень Солнца" Сергей Василюк;

Кандидат политических наук Алексей Якубин;

Доктор социологических наук, руководитель Института конфликтологии и анализа России Александр Шульга;

Экономист, финансист Сергей Фурса;

Директор Института мировой политики Евгений Магда;

Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло;

Военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

Напомним, что ранее Трамп назвал условие, при котором страна откажется от участия в переговорах по окончанию полномасштабной войны в Украине.

В частности, лидер США заявил, что переговоры о прекращении войны в Украине "идут в никуда".