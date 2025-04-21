Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Трамп назвав дату укладання миру з РФ — ефір Ранок.LIVE arrow
Трамп назвав дату укладання миру з РФ — ефір Ранок.LIVE

Трамп назвав дату укладання миру з РФ — ефір Ранок.LIVE

21 квітня 2025 р. 08:00

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

Трамп назвав дату укладання миру з РФ — ефір Ранок.LIVE

20 квітня 2025
Text

Великоднє богослужіння у Ватикані — прямий ефір

19 квітня 2025
Text

Великодні служіння у Ватикані — прямий ефір

Text

Сходження Благодатного вогню в Єрусалимі — прямий ефір

18 квітня 2025
Text

Підсумки паризьких перемовин про мир — ефір Вечір.LIVE

Text

США можуть вийти з переговорів — ефір День.LIVE

Text

Угода про корисні копалини та умови Трампа — ефір Ранок.LIVE

17 квітня 2025
Text

Важлива зустріч Мелоні з Трампом у Вашингтоні — прямий ефір

Text

США, Британія і Франція готують заяву щодо України — прямий ефір

Text

У Парижі тривають переговори щодо України — ефір Вечір.LIVE

Text

12:02 Російський опозиціонер Каспаров впевнений, що США та РФ ведуть таємні переговори

9 листопада 2023
Text

10:00 H&M повернувся — у яких ТРЦ відкрились магазини, які враження покупців та ціни на одяг

6 лютого 2024
Text

15:00 Український тиждень у Вашингтоні — підсумки від Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвав кількість цивільних, які продовжують залишатися в Авдіївці

27 лютого 2024
Text

21:43 Експерт пояснив наміри Кремля воювати з НАТО через слова Макрона

Президент США Дональд Трамп розкрив дату можливого підписання угоди про мир між Україною та Росією. На його думку, сторони можуть укласти угоду про припинення вогню наступного тижня.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 21 квітня. 

Гості ефіру Ранок.LIVE    

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

  • Політолог, доктор історичних наук Олексій Кошель; 
  • Кандидат психологічних наук Віра Романова; 
  • Старший солдат Роти ударних безпілотних авіакомплексів "Вирій" 241 Окремої Бригади Сил ТрО ЗСУ, лідер гурту "Тінь Сонця" Сергій Василюк; 
  • Кандидат політичних наук Олексій Якубін; 
  • Доктор соціологічних наук, керівник Інституту конфліктології та аналізу Росії Олександр Шульга; 
  • Економіст, фінансист Сергій Фурса; 
  • Директор Інституту світової політики Євген Магда; 
  • Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло; 
  • Військовий експерт, колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов.

Нагадаємо, що раніше Трамп назвав умову, за якої країна відмовиться від участі у переговорах щодо закінчення повномасштабної війни в Україні.

Зокрема, лідер США заявив що переговори про припинення війни в Україні "йдуть в нікуди".

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

08:20 Південний міст завжди потребуватиме ремонту — що кажуть фахівці

08:15 Хто з УБД отримає житло від держави у 2025 — ключові умови

08:09 Дохід на брухті — на який метал варто зробити ставку українцям

08:00 УВКБ ООН прийматиме заявки на виплату 10,8 тис. грн — деталі

Text

08:00 Трамп назвав дату укладання миру з РФ — ефір Ранок.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:57 Що передбачає план Трампа щодо закінчення війни — WSJ

07:49 Кремль готує і пропагує суспільство до затяжної війни з НАТО

06:56 Путіну не вдалося підставити Україну — заява керівника ЦПД

06:30 Агроринку в Україні загрожує обвал цін — яка культура подешевшає

06:27 Повістки поштою — з яких причин і як їх можна оскаржити

08:20 Південний міст завжди потребуватиме ремонту — що кажуть фахівці

08:15 Хто з УБД отримає житло від держави у 2025 — ключові умови

08:09 Дохід на брухті — на який метал варто зробити ставку українцям

08:00 УВКБ ООН прийматиме заявки на виплату 10,8 тис. грн — деталі

07:57 Що передбачає план Трампа щодо закінчення війни — WSJ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:49 Кремль готує і пропагує суспільство до затяжної війни з НАТО

06:56 Путіну не вдалося підставити Україну — заява керівника ЦПД

06:30 Агроринку в Україні загрожує обвал цін — яка культура подешевшає

06:27 Повістки поштою — з яких причин і як їх можна оскаржити

06:27 Справжня весна, але подекуди з дощами — погода на сьогодні

06:33 Жванецький пропагандист чи символ Одеси — як вважають городяни

18 квітня

22:33 Великодній кошик 2025 — скільки одесити витратять цього року

06:33 Курортний сезон в Одесі під загрозою — у якому стані море

17 квітня

06:33 Актуальні ціни до Великодня на "Новому базарі" в Одесі

15 квітня

14:18 Прифронтові регіони отримають нову допомогу, — деталі

14 квітня

22:33 Морське перемир'я — чи є плюси для України і чого прагне Росія

15:57 Потоплення крейсера «Москва» — як Україна змінила хід війни

13 квітня

06:38 Українці на Балі — як відкрити бізнес на острові

12 квітня

06:39 Метро на Виноградар — куди зникли мільярди та коли чекати станції

11 квітня

20:11 Римських легіонерів помітили у центрі Одеси — що готується

Text

12:02 Російський опозиціонер Каспаров впевнений, що США та РФ ведуть таємні переговори

9 листопада 2023
Text

10:00 H&M повернувся — у яких ТРЦ відкрились магазини, які враження покупців та ціни на одяг

6 лютого 2024
Text

15:00 Український тиждень у Вашингтоні — підсумки від Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвав кількість цивільних, які продовжують залишатися в Авдіївці

27 лютого 2024
Text

21:43 Експерт пояснив наміри Кремля воювати з НАТО через слова Макрона