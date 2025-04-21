Трамп назвав дату укладання миру з РФ — ефір Ранок.LIVE

Президент США Дональд Трамп розкрив дату можливого підписання угоди про мир між Україною та Росією. На його думку, сторони можуть укласти угоду про припинення вогню наступного тижня.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 21 квітня.

Гості ефіру Ранок.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

Політолог, доктор історичних наук Олексій Кошель;

Кандидат психологічних наук Віра Романова;

Старший солдат Роти ударних безпілотних авіакомплексів "Вирій" 241 Окремої Бригади Сил ТрО ЗСУ, лідер гурту "Тінь Сонця" Сергій Василюк;

Кандидат політичних наук Олексій Якубін;

Доктор соціологічних наук, керівник Інституту конфліктології та аналізу Росії Олександр Шульга;

Економіст, фінансист Сергій Фурса;

Директор Інституту світової політики Євген Магда;

Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло;

Військовий експерт, колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов.

Нагадаємо, що раніше Трамп назвав умову, за якої країна відмовиться від участі у переговорах щодо закінчення повномасштабної війни в Україні.

Зокрема, лідер США заявив що переговори про припинення війни в Україні "йдуть в нікуди".