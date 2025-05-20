Трамп нарисовал "красные линии" — эфир День.LIVE

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов "отступить" в переговорах между Украиной и РФ, если "не будет прогресса". В то же время украинский лидер Владимир Зеленский отверг возможность вывода ВСУ с территорий Украины.

Об этом и не только поговорят в эфире День.LIVE.

О чем эфир

Сегодня в День.LIVE обсуждают такие темы:

Путин после разговора с Трампом: Прекращение огня возможно после "договоренностей";

Трамп заявил, что готов "отступить" в переговорах между Украиной и РФ, если "не будет прогресса";

Зеленский отверг возможность вывода ВСУ с территорий Украины;

Макрон потребовал от Путина согласия на перемирие, предложенное Трампом;

Китай надеется, что Польша будет способствовать развитию китайско-европейских отношений — глава МИД КНР;

Министры обороны ЕС, Умеров и Рютте обсудят дальнейшую поддержку и гарантии безопасности для Украины;

Эрдоган сказал, как должна завершиться война в Украине.

Гости эфира

Гости сегодняшнего эфира:

Станислав Желиховский — кандидат политических наук, эксперт по международным отношениям;

Игорь Терехов — городской голова Харькова;

Михаил Цимбалюк — народный депутат "Батькивщина", Первый заместитель председателя комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов";

Алексей Якубин — кандидат политических наук;

Игорь Романенко — генерал-лейтенант, основатель БФ "Закроем небо Украины";

Денис Марчук — заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета;

Арсений Пушкаренко — народный депутат "Слуга Народа", заместитель председателя Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества;

Тимур Пистрюга — Председатель правления Ассоциации саперов Украины.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что российский диктатор Путин считает, что до конца года захватит четыре региона. Он не показывает готовности прекратить войну.

В то же время Владимир Зеленский ответил на требование РФ вывести войска из ряда областей Украины. Он подчеркнул, что не поддастся ультиматумам России.