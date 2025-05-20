Трамп нарисовал "красные линии" — эфир День.LIVE

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов "отступить" в переговорах между Украиной и РФ, если "не будет прогресса". В то же время украинский лидер Владимир Зеленский отверг возможность вывода ВСУ с территорий Украины.
Об этом и не только поговорят в эфире День.LIVE.
О чем эфир
Сегодня в День.LIVE обсуждают такие темы:
- Путин после разговора с Трампом: Прекращение огня возможно после "договоренностей";
- Трамп заявил, что готов "отступить" в переговорах между Украиной и РФ, если "не будет прогресса";
- Зеленский отверг возможность вывода ВСУ с территорий Украины;
- Макрон потребовал от Путина согласия на перемирие, предложенное Трампом;
- Китай надеется, что Польша будет способствовать развитию китайско-европейских отношений — глава МИД КНР;
- Министры обороны ЕС, Умеров и Рютте обсудят дальнейшую поддержку и гарантии безопасности для Украины;
- Эрдоган сказал, как должна завершиться война в Украине.
Гости эфира
Гости сегодняшнего эфира:
- Станислав Желиховский — кандидат политических наук, эксперт по международным отношениям;
- Игорь Терехов — городской голова Харькова;
- Михаил Цимбалюк — народный депутат "Батькивщина", Первый заместитель председателя комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов";
- Алексей Якубин — кандидат политических наук;
- Игорь Романенко — генерал-лейтенант, основатель БФ "Закроем небо Украины";
- Денис Марчук — заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета;
- Арсений Пушкаренко — народный депутат "Слуга Народа", заместитель председателя Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества;
- Тимур Пистрюга — Председатель правления Ассоциации саперов Украины.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что российский диктатор Путин считает, что до конца года захватит четыре региона. Он не показывает готовности прекратить войну.
В то же время Владимир Зеленский ответил на требование РФ вывести войска из ряда областей Украины. Он подчеркнул, что не поддастся ультиматумам России.