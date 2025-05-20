Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Трамп намалював "червоні лінії" — ефір День.LIVE arrow
Трамп намалював "червоні лінії" — ефір День.LIVE

Трамп намалював "червоні лінії" — ефір День.LIVE

20 травня 2025 р. 13:00

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

Трамп намалював "червоні лінії" — ефір День.LIVE

Text

Трамп поговорив з Путіним та Зеленським — ефір Ранок.LIVE

19 травня 2025
Text

Дзвінок Трампа Путіну і Зеленському — ефір Вечір.LIVE

Text

Трамп обговорить з Путіним та Зеленським війну — ефір День.LIVE

Text

Трамп поговорить з Путіним та Зеленським — ефір Ранок.LIVE

18 травня 2025
Text

У Ватикані розпочалася інавгурація Папи Лева XIV — прямий ефір

Text

На інавгурацію Папи зібралися тисячі людей — прямий ефір

17 травня 2025
Text

Мерц і Мелоні вийшли з важливими заявами в Римі — трансляція

Text

Макрон зустрічається з премʼєром Албанії — прямий ефір

16 травня 2025
Text

Як грабують Київ на озелененні — розслідування "Наша справа"

Text

12:02 Російський опозиціонер Каспаров впевнений, що США та РФ ведуть таємні переговори

9 листопада 2023
Text

10:00 H&M повернувся — у яких ТРЦ відкрились магазини, які враження покупців та ціни на одяг

6 лютого 2024
Text

15:00 Український тиждень у Вашингтоні — підсумки від Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвав кількість цивільних, які продовжують залишатися в Авдіївці

27 лютого 2024
Text

21:43 Експерт пояснив наміри Кремля воювати з НАТО через слова Макрона

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий "відступити" в переговорах між Україною і РФ, якщо "не буде прогресу". Водночас український лідер Володимир Зеленський відкинув можливість виведення ЗСУ з територій України.

Про це та не тільки поговорять в ефірі День.LIVE

Про що ефір

Сьогодні в День.LIVE обговорюють такі теми:

  • Путін після розмови з Трампом: Припинення вогню можливе після "домовленостей";
  • Трамп заявив, що готовий "відступити" в переговорах між Україною і РФ, якщо "не буде прогресу";
  • Зеленський відкинув можливість виведення ЗСУ з територій України;
  • Макрон зажадав від Путіна згоди на перемир'я, запропоноване Трампом;
  • Китай сподівається, що Польща сприятиме розвитку китайсько-європейських відносин — глава МЗС КНР;
  • Міністри оборони ЄС, Умеров і Рютте обговорять подальшу підтримку і гарантії безпеки для України;
  • Ердоган сказав, як має завершитися війна в Україні. 

Гості ефіру

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • Станіслав Желіховський — кандидат політичних наук, експерт з міжнародних відносин;
  • Ігор Терехов — міський голова Харкова;
  • Михайло Цимбалюк — народний депутат "Батьківщина", Перший заступник голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів";
  • Олексій Якубін — кандидат політичних наук;
  • Ігор Романенко — генерал-лейтенант, засновник БФ "Закриємо небо України";
  • Денис Марчук — заступник голови Всеукраїнської аграрної ради;
  • Арсеній Пушкаренко — народний депутат "Слуга Народу ", заступник голови Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва;
  • Тимур Пістрюга — Голова правління Асоціації саперів України.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що російський диктатор Путін вважає, що до кінця року захопить чотири регіони. Він не показує готовності припинити війну.

Водночас Володимир Зеленський відповів на вимогу РФ вивести війська з низки областей України. Він підкреслив, що не піддасться ультиматумам Росії.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

13:52 Шахраї вигадали нову схему в Telegram від імені Vodafone

13:50 Кронпринц Норвегії здійснив перший візит до України з 2008 року

13:47 Ситуація на дорогах Одещини — Паланку краще об'їжджати

13:39 По всій Іспанії зник мобільний зв'язок та інтернет — що трапилось

13:39 На Сумщині ворог пошкодив гідротехнічні споруди — яка ситуація

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:33 У Києві критична заборгованість за опалення і воду — яка сума

13:25 Спортсмена з України дискваліфікували за російську музику

13:23 Нові морські дрони ГУР України — на що вони здатні

13:19 У Садового назвали, скільки зібрали на відбудову музею Шухевича

13:19 Що чекає киян, які мають борги за комунальні — деталі

13:52 Шахраї вигадали нову схему в Telegram від імені Vodafone

13:50 Кронпринц Норвегії здійснив перший візит до України з 2008 року

13:47 Ситуація на дорогах Одещини — Паланку краще об'їжджати

13:39 По всій Іспанії зник мобільний зв'язок та інтернет — що трапилось

13:39 На Сумщині ворог пошкодив гідротехнічні споруди — яка ситуація

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:33 У Києві критична заборгованість за опалення і воду — яка сума

13:25 Спортсмена з України дискваліфікували за російську музику

13:23 Нові морські дрони ГУР України — на що вони здатні

13:19 У Садового назвали, скільки зібрали на відбудову музею Шухевича

13:19 Що чекає киян, які мають борги за комунальні — деталі

20:21 День заснування Одеси — нова дата в історії міста

17 травня

06:33 ВЛК без ТЦК — що потрібно знати та як діяти

16 травня

19:46 Чи дадуть переговори з РФ шанс на мир — думки одеситів

06:11 Абрикоси, черешня, мед — як морози вплинули на врожай

15 травня

20:16 Українська полуниця, перець, кабачки — ціни одеського Привозу

05:21 Сучасні вишиванки, які вони — що обирають одесити

14 травня

22:33 Росія розуміє лише силу — нова роль України у світі

19:44 Затримання на блокпості та доставлення до ТЦК — що потрібно знати

05:21 Знамениті херсонські кавуни — чи будуть вони доступні цього року

00:37 Євробачення 2025. Перший півфінал. Як це було

Text

12:02 Російський опозиціонер Каспаров впевнений, що США та РФ ведуть таємні переговори

9 листопада 2023
Text

10:00 H&M повернувся — у яких ТРЦ відкрились магазини, які враження покупців та ціни на одяг

6 лютого 2024
Text

15:00 Український тиждень у Вашингтоні — підсумки від Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвав кількість цивільних, які продовжують залишатися в Авдіївці

27 лютого 2024
Text

21:43 Експерт пояснив наміри Кремля воювати з НАТО через слова Макрона