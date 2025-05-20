Трамп намалював "червоні лінії" — ефір День.LIVE

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий "відступити" в переговорах між Україною і РФ, якщо "не буде прогресу". Водночас український лідер Володимир Зеленський відкинув можливість виведення ЗСУ з територій України.

Про це та не тільки поговорять в ефірі День.LIVE.

Про що ефір

Сьогодні в День.LIVE обговорюють такі теми:

Путін після розмови з Трампом: Припинення вогню можливе після "домовленостей";

Трамп заявив, що готовий "відступити" в переговорах між Україною і РФ, якщо "не буде прогресу";

Зеленський відкинув можливість виведення ЗСУ з територій України;

Макрон зажадав від Путіна згоди на перемир'я, запропоноване Трампом;

Китай сподівається, що Польща сприятиме розвитку китайсько-європейських відносин — глава МЗС КНР;

Міністри оборони ЄС, Умеров і Рютте обговорять подальшу підтримку і гарантії безпеки для України;

Ердоган сказав, як має завершитися війна в Україні.

Гості ефіру

Гості сьогоднішнього ефіру:

Станіслав Желіховський — кандидат політичних наук, експерт з міжнародних відносин;

Ігор Терехов — міський голова Харкова;

Михайло Цимбалюк — народний депутат "Батьківщина", Перший заступник голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів";

Олексій Якубін — кандидат політичних наук;

Ігор Романенко — генерал-лейтенант, засновник БФ "Закриємо небо України";

Денис Марчук — заступник голови Всеукраїнської аграрної ради;

Арсеній Пушкаренко — народний депутат "Слуга Народу ", заступник голови Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва;

Тимур Пістрюга — Голова правління Асоціації саперів України.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що російський диктатор Путін вважає, що до кінця року захопить чотири регіони. Він не показує готовності припинити війну.

Водночас Володимир Зеленський відповів на вимогу РФ вивести війська з низки областей України. Він підкреслив, що не піддасться ультиматумам Росії.