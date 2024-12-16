Трамп приказал Западу ввести войска в Украину — эфир Ранок.LIVE

Сегодня, 16 декабря, в эфире Ранок.LIVE обсудим ряд важных и актуальных вопросов. В частности, применение российскими захватчиками северокорейских бойцов во время штурмов.

Посмотреть эфир можно в 8:00 по ссылке.

О чем эфир

Сегодня в утреннем выпуске Новини.LIVE обсудим следующие вопросы:

россияне начали привлекать бойцов из КНДР в штурмах;

графики отключений света для украинцев формируют по-новому;

закончится ли война в Украине закончится в 2025 году.

Гостями сегодняшнего эфира стали:

председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко;

юрист-международник Иван Лозовой;

эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук;

политтехнолог Руслан Рохов;

нардеп от фракции "Слуга народа" Сергей Нагорняк;

адвокат Владислав Михайленко;

директор Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский.

Ранее мы писали, что согласно сообщениям, северокорейские силы сталкиваются с ожидаемыми трудностями, высокими потерями и плохой связью с войсками РФ в Курской области.

Напомним, что уже этой ночью в трех областях Украины начнут действовать новые графики отключения света. Увидеть их можно будет около 1 часа.