Трамп приказал Западу ввести войска в Украину — эфир Ранок.LIVE

Сегодня, 16 декабря, в эфире Ранок.LIVE обсудим ряд важных и актуальных вопросов. В частности, применение российскими захватчиками северокорейских бойцов во время штурмов.
Посмотреть эфир можно в 8:00 по ссылке.
О чем эфир
Сегодня в утреннем выпуске Новини.LIVE обсудим следующие вопросы:
- россияне начали привлекать бойцов из КНДР в штурмах;
- графики отключений света для украинцев формируют по-новому;
- закончится ли война в Украине закончится в 2025 году.
Гостями сегодняшнего эфира стали:
- председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко;
- юрист-международник Иван Лозовой;
- эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук;
- политтехнолог Руслан Рохов;
- нардеп от фракции "Слуга народа" Сергей Нагорняк;
- адвокат Владислав Михайленко;
- директор Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский.
Ранее мы писали, что согласно сообщениям, северокорейские силы сталкиваются с ожидаемыми трудностями, высокими потерями и плохой связью с войсками РФ в Курской области.
Напомним, что уже этой ночью в трех областях Украины начнут действовать новые графики отключения света. Увидеть их можно будет около 1 часа.