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Трамп приказал Западу ввести войска в Украину — эфир Ранок.LIVE

Трамп приказал Западу ввести войска в Украину — эфир Ранок.LIVE

16 декабря 2024 г. 8:00

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08:00 Трамп приказал Западу ввести войска в Украину — эфир Ранок.LIVE

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23:19 Фурса объяснил, как новые лимиты на переводы помогут экономике

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22:42 Нардеп заявила об изменениях в системе обеспечения армии — детали

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22:00 Скороход проинформировала о ситуации с транзитом газа РФ

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18:16 Ветераны жалуются на госуслуги — Констанкевич объяснила нюансы

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17:50 Обращение Сырского и отключение света — эфир Вечір.LIVE

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17:44 Корольчук объяснил, почему прошлая зима прошла без отключений

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17:33 Университеты Украины столкнулись с недобором студентов, — нардеп

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08:00 Трамп приказал Западу ввести войска в Украину — эфир Ранок.LIVE

15 декабря 2024
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18:39 Воин вспомнил события во время контрнаступления 2023 года — видео

14 декабря 2024
Text

18:02 Власти Грузии заставили госслужащих прийти на открытие елки

13 декабря 2024
Text

23:19 Фурса объяснил, как новые лимиты на переводы помогут экономике

Text

22:42 Нардеп заявила об изменениях в системе обеспечения армии — детали

Text

22:00 Скороход проинформировала о ситуации с транзитом газа РФ

Text

18:16 Ветераны жалуются на госуслуги — Констанкевич объяснила нюансы

Text

17:50 Обращение Сырского и отключение света — эфир Вечір.LIVE

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17:44 Корольчук объяснил, почему прошлая зима прошла без отключений

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17:33 Университеты Украины столкнулись с недобором студентов, — нардеп

Сегодня, 16 декабря, в эфире Ранок.LIVE обсудим ряд важных и актуальных вопросов. В частности, применение российскими захватчиками северокорейских бойцов во время штурмов.

Посмотреть эфир можно в 8:00 по ссылке.

О чем эфир

Сегодня в утреннем выпуске Новини.LIVE обсудим следующие вопросы:

  • россияне начали привлекать бойцов из КНДР в штурмах;
  • графики отключений света для украинцев формируют по-новому;
  • закончится ли война в Украине закончится в 2025 году.

Гостями сегодняшнего эфира стали:

  • председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко;
  • юрист-международник Иван Лозовой;
  • эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук;
  • политтехнолог Руслан Рохов;
  • нардеп от фракции "Слуга народа" Сергей Нагорняк;
  • адвокат Владислав Михайленко;
  • директор Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский.

Ранее мы писали, что согласно сообщениям, северокорейские силы сталкиваются с ожидаемыми трудностями, высокими потерями и плохой связью с войсками РФ в Курской области.

Напомним, что уже этой ночью в трех областях Украины начнут действовать новые графики отключения света. Увидеть их можно будет около 1 часа.

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08:00 Южно-Африканская Республика не пригласит Путина на G20

08:00 Помощь в 10,8 тыс. грн — где раздают гранты для семей

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:30 Как военному оформить пенсию по инвалидности

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08:00 Трамп приказал Западу ввести войска в Украину — эфир Ранок.LIVE

15 декабря 2024
Text

18:39 Воин вспомнил события во время контрнаступления 2023 года — видео

14 декабря 2024
Text

18:02 Власти Грузии заставили госслужащих прийти на открытие елки

13 декабря 2024
Text

23:19 Фурса объяснил, как новые лимиты на переводы помогут экономике

Text

22:42 Нардеп заявила об изменениях в системе обеспечения армии — детали

Text

22:00 Скороход проинформировала о ситуации с транзитом газа РФ

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18:16 Ветераны жалуются на госуслуги — Констанкевич объяснила нюансы

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17:50 Обращение Сырского и отключение света — эфир Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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