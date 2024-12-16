Трамп наказав Заходу ввести війська в Україну — ефір Ранок.LIVE

Сьогодні, 16 грудня, в ефірі Ранок.LIVE обговоримо низку важливих і актуальних питань. Зокрема, застосування російськими загарбниками північнокорейських бійців під час штурмів.
Подивитися ефір можна о 8:00 за посиланням.
Про що ефір
Сьогодні в ранкову випуску Новини.LIVE обговоримо наступні питання:
- росіяни почали залучати бійців із КНДР у штурмах;
- графіки відключень світла для українців формують по-новому;
- чи закінчиться війна в Україні закінчиться у 2025 році.
Гостями сьогоднішнього ефіру стали:
- голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко;
- юрист-міжнародник Іван Лозовий;
- експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук;
- політтехнолог Руслан Рохов;
- нардеп від фракції "Слуга народу" Сергій Нагорняк;
- адвокат Владислав Михайленко;
- директор Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Ігор Бураковський.
Раніше ми писали, що згідно з повідомленнями, північнокорейські сили стикаються з очікуваними труднощами, високими втратами та поганим зв'язком з військами РФ у Курській області.
Нагадуємо, що вже цієї ночі у трьох областях України почнуть діяти нові графіки відключення світла. Побачити їх можна буде близько 01:00.