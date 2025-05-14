Трамп на королевском ужине в Катаре — прямая трансляция

Президент США Дональд Трамп прибыл в Катар. Это произошло в рамках трехдневного турне по Ближнему Востоку.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Что известно о визите Трампа в Катар

Президент США Дональд Трамп принимает участие в государственном приеме в Катаре.

Мероприятие проходит во дворце Лусаил в присутствии представителей катарской власти и дипломатического корпуса.

Ожидается, что событие станет частью более широкого диалога между странами.

Напомним, Катар предоставит Трампу реактивный самолет Boeing 747-8, который будут использовать как Air Force One.

Ранее лидер США выразил надежду на "достаточно положительные" результаты по итогам переговоров между Россией и Украиной в Турции 15 мая.