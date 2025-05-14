Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Трамп на королівській вечері в Катарі — пряма трансляція arrow
Трамп на королівській вечері в Катарі — пряма трансляція

Трамп на королівській вечері в Катарі — пряма трансляція

14 травня 2025 р. 20:49

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

Трамп на королівській вечері в Катарі — пряма трансляція

Text

Як влада провалила витрату коштів для містян — ефір Київський час

Text

Переговори у Стамбулі щодо війни — ефір Вечір.LIVE

Text

ЄС схвалив "удар" по Росії — ефір День.LIVE

Text

Переговори України та Росії на межі зриву — ефір Ранок.LIVE

13 травня 2025
Text

Переговори в Стамбулі та умови Трампа — ефір Вечір.LIVE

Text

Трамп не поспішає карати Росію новими санкціями — ефір День.LIVE

Text

Трамп екстрено прибув до Саудівської Аравії — пряма трансляція

Text

Трамп може приїхати на переговори в Стамбулі — ефір Ранок.LIVE

12 травня 2025
Text

Ультиматум Путіну та перемовини в Туреччині — ефір Вечір.LIVE

Text

12:02 Російський опозиціонер Каспаров впевнений, що США та РФ ведуть таємні переговори

9 листопада 2023
Text

10:00 H&M повернувся — у яких ТРЦ відкрились магазини, які враження покупців та ціни на одяг

6 лютого 2024
Text

15:00 Український тиждень у Вашингтоні — підсумки від Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвав кількість цивільних, які продовжують залишатися в Авдіївці

27 лютого 2024
Text

21:43 Експерт пояснив наміри Кремля воювати з НАТО через слова Макрона

Президент США Дональд Трамп прибув до Катару. Це сталося у межах триденного турне по Близькому сходу.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Що відомо про візит Трампа у Катар

Президент США Дональд Трамп бере участь у державному прийомі у Катарі.

Захід проходить у палаці Лусаїл у присутності представників катарської влади та дипломатичного корпусу.

Очікується, що подія стане частиною ширшого діалогу між країнами.

Нагадаємо, Катар надасть Трампу реактивний літак Boeing 747-8, який будуть використовувати як Air Force One.

Раніше лідер США висловив сподівання на "досить позитивні" результати за підсумками переговорів між Росією та Україною у Туреччині 15 травня.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

20:59 У Сумах знову зросла кількість загиблих через обстріл

20:51 Графіки відключень в Одесі — чи будуть перебої зі світлом завтра

Text

20:49 Трамп на королівській вечері в Катарі — пряма трансляція

20:44 ТЦК розкрив подробиці ДТП з мобілізованими у Києві

20:15 Каллас вважає, що Путін не наважиться на зустріч із Зеленським

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:08 Від оренди до готелів — як зумери змінюють ринок житла Китаю

20:00 Долари зі штампом — правила обміну у 2025 році

20:00 Повістка після відстрочки — що чекає на громадянина

19:51 Пройшов у фінал Євробачення — чим особливий гурт Португалії Napa

19:44 Затримання на блокпості та доставлення до ТЦК — що потрібно знати

20:59 У Сумах знову зросла кількість загиблих через обстріл

20:51 Графіки відключень в Одесі — чи будуть перебої зі світлом завтра

20:44 ТЦК розкрив подробиці ДТП з мобілізованими у Києві

20:15 Каллас вважає, що Путін не наважиться на зустріч із Зеленським

20:08 Від оренди до готелів — як зумери змінюють ринок житла Китаю

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:00 Долари зі штампом — правила обміну у 2025 році

20:00 Повістка після відстрочки — що чекає на громадянина

19:51 Пройшов у фінал Євробачення — чим особливий гурт Португалії Napa

19:44 Затримання на блокпості та доставлення до ТЦК — що потрібно знати

19:38 Виїзд за кордон — хто і з якими документами має право

19:44 Затримання на блокпості та доставлення до ТЦК — що потрібно знати

05:21 Знамениті херсонські кавуни — чи будуть вони доступні цього року

00:37 Євробачення 2025. Перший півфінал. Як це було

13 травня

19:44 Отримав штраф від ТЦК — що варто знати перед оплатою

06:03 Продуктова криза — чи може Україна забезпечити себе овочами

12 травня

22:33 Зустріч Зеленського та Путіна, що вона означатиме для одеситів

8 травня

20:16 Кабачки, полуниця та м'ясо — ціни на одеському ринку в травні

06:33 День пам'яті 8 чи 9 травня — коли одесити згадують загиблих

05:21 Червоні лінії України – доля окупованих територій

7 травня

19:33 Обіцянки Трампа та роль України — перспективи завершення війни

Text

12:02 Російський опозиціонер Каспаров впевнений, що США та РФ ведуть таємні переговори

9 листопада 2023
Text

10:00 H&M повернувся — у яких ТРЦ відкрились магазини, які враження покупців та ціни на одяг

6 лютого 2024
Text

15:00 Український тиждень у Вашингтоні — підсумки від Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвав кількість цивільних, які продовжують залишатися в Авдіївці

27 лютого 2024
Text

21:43 Експерт пояснив наміри Кремля воювати з НАТО через слова Макрона