Трамп на королівській вечері в Катарі — пряма трансляція

Президент США Дональд Трамп прибув до Катару. Це сталося у межах триденного турне по Близькому сходу.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Що відомо про візит Трампа у Катар

Президент США Дональд Трамп бере участь у державному прийомі у Катарі.

Захід проходить у палаці Лусаїл у присутності представників катарської влади та дипломатичного корпусу.

Очікується, що подія стане частиною ширшого діалогу між країнами.

Нагадаємо, Катар надасть Трампу реактивний літак Boeing 747-8, який будуть використовувати як Air Force One.

Раніше лідер США висловив сподівання на "досить позитивні" результати за підсумками переговорів між Росією та Україною у Туреччині 15 травня.