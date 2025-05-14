Трамп на королівській вечері в Катарі — пряма трансляція

Президент США Дональд Трамп прибув до Катару. Це сталося у межах триденного турне по Близькому сходу.
Про це повідомляють Новини.LIVE.
Що відомо про візит Трампа у Катар
Президент США Дональд Трамп бере участь у державному прийомі у Катарі.
Захід проходить у палаці Лусаїл у присутності представників катарської влади та дипломатичного корпусу.
Очікується, що подія стане частиною ширшого діалогу між країнами.
Нагадаємо, Катар надасть Трампу реактивний літак Boeing 747-8, який будуть використовувати як Air Force One.
Раніше лідер США висловив сподівання на "досить позитивні" результати за підсумками переговорів між Росією та Україною у Туреччині 15 травня.