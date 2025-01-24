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Трамп может встретиться с Путиным — эфир День.LIVE

Трамп может встретиться с Путиным — эфир День.LIVE

24 января 2025 г. 13:00

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19:17Зеленскому 47 — о чем одесситы хотят поговорить с президентом

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17:50 Кабмин изменил отсрочки для студентов — эфир Вечір.LIVE

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13:35 Демченко раскритиковал возможное снижение призывного возраста

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13:00 Демченко высказался по поводу суда над командиром 155-й бригады

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13:00 Трамп может встретиться с Путиным — эфир День.LIVE

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11:02 Братчук сообщил, какая ситуация в Великой Новоселке на Донеччине

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09:45 В ГСЧС Киевщины сообщили об увеличении жертв ночной атаки

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08:00 Трамп анонсировал встречу с Путиным — эфир Ранок.LIVE

23 января 2025
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22:03 Нардеп заявил о фактах торговли между бригадой Галушкина и РФ

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21:40 Не только пехота — в "Азове" ответили, кого не хватает в ВСУ

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19:17 Зеленскому 47 — о чем одесситы хотят поговорить с президентом

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17:50 Кабмин изменил отсрочки для студентов — эфир Вечір.LIVE

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13:35 Демченко раскритиковал возможное снижение призывного возраста

Text

13:00 Демченко высказался по поводу суда над командиром 155-й бригады

Text

13:00 Трамп может встретиться с Путиным — эфир День.LIVE

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Text

11:02 Братчук сообщил, какая ситуация в Великой Новоселке на Донеччине

Text

09:45 В ГСЧС Киевщины сообщили об увеличении жертв ночной атаки

Text

08:00 Трамп анонсировал встречу с Путиным — эфир Ранок.LIVE

23 января 2025
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22:03 Нардеп заявил о фактах торговли между бригадой Галушкина и РФ

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21:40 Не только пехота — в "Азове" ответили, кого не хватает в ВСУ

Президент США Дональд Трамп заявил, что нарабатывает соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной. Тем временем в Кремле отреагировали на экономические угрозы со стороны Трампа.

Об этом и не только услышите в эфире День.LIVE, который начнется в 13:00.

Эфир День.LIVE 24 января

В эфире День.LIVE ведущий Павел Ковальчук с приглашенными экспертами обсудит планы Дональда Трампа по прекращению войны в Украине. В частности, президент США хочет разработать соглашение о прекращении огня между РФ и Украиной и хочет встретиться с Владимиром Путиным.

Кроме того, Трамп считает, что Китай может помочь остановить войну РФ против Украины. Тем временем журналисты WSJ заявили, что Кремль считает угрозы Трампа пустыми: Москва уверена, что способна продолжать войну еще по крайней мере год.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сделал заявление о дефиците техники и оружия, а в Запорожье враги усилили атаки.

Гости сегодняшнего эфира:

  • Тарас Загородний, политтехнолог;
  • Виктория Вдовиченко, содиректор программы "Будущее Украины", Центр геополитики, Кембриджский университет;
  • Виталий Бала, директор агентства моделирования ситуаций, политтехнолог;
  • Юлия Осмоловская, политолог-международник, директор Украинского офиса GLOBSEC;
  • Александр Коваленко, спикер Запорожской областной военной администрации;

Напомним, недавно Дональд Трамп охарактеризовал Владимира Зеленского и заявлял, что хочет возобновить диалог с лидером Северной Кореи.

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20:00 Забронированный в розыске — когда это возможно

19:48 Подробности крушения танкеров РФ в море — подвела герметичность

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:34 Непогода во Львове — горожан призывают быть осторожными завтра

19:23 В ЕС заработает новый финмониторинг — кого коснутся изменения

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13:00 Трамп может встретиться с Путиным — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

11:02 Братчук сообщил, какая ситуация в Великой Новоселке на Донеччине

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09:45 В ГСЧС Киевщины сообщили об увеличении жертв ночной атаки

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