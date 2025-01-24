Трамп может встретиться с Путиным — эфир День.LIVE

Президент США Дональд Трамп заявил, что нарабатывает соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной. Тем временем в Кремле отреагировали на экономические угрозы со стороны Трампа.

Об этом и не только услышите в эфире День.LIVE, который начнется в 13:00.

Эфир День.LIVE 24 января

В эфире День.LIVE ведущий Павел Ковальчук с приглашенными экспертами обсудит планы Дональда Трампа по прекращению войны в Украине. В частности, президент США хочет разработать соглашение о прекращении огня между РФ и Украиной и хочет встретиться с Владимиром Путиным.

Кроме того, Трамп считает, что Китай может помочь остановить войну РФ против Украины. Тем временем журналисты WSJ заявили, что Кремль считает угрозы Трампа пустыми: Москва уверена, что способна продолжать войну еще по крайней мере год.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сделал заявление о дефиците техники и оружия, а в Запорожье враги усилили атаки.

Гости сегодняшнего эфира:

Тарас Загородний, политтехнолог;

Виктория Вдовиченко, содиректор программы "Будущее Украины", Центр геополитики, Кембриджский университет;

Виталий Бала, директор агентства моделирования ситуаций, политтехнолог;

Юлия Осмоловская, политолог-международник, директор Украинского офиса GLOBSEC;

Александр Коваленко, спикер Запорожской областной военной администрации;

Напомним, недавно Дональд Трамп охарактеризовал Владимира Зеленского и заявлял, что хочет возобновить диалог с лидером Северной Кореи.