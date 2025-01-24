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Трамп може зустрітися з Путіним і готує угоду — ефір День.LIVE

Трамп може зустрітися з Путіним і готує угоду — ефір День.LIVE

24 січня 2025 р. 13:00

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08:55 Рютте і Дуда обговорять війну в Україні — ефір Новини.LIVE

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13:00 Демченко висловився щодо суду над командиром 155-ї бригади

Text

13:00 Трамп може зустрітися з Путіним і готує угоду — ефір День.LIVE

Text

11:02 Братчук повідомив, яка ситуація у Великій Новосілці на Донеччині

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09:45 У ДСНС Київщини повідомили про збільшення жертв нічної атаки

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08:00 Трамп анонсував зустріч з Путіним — ефір Ранок.LIVE

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21:40 Не тільки піхота — в "Азові" відповіли, кого не вистачає в ЗСУ

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17:45 Рютте визнав, що Україна захищає все НАТО — ефір Вечір.LIVE

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13:00 Коли закінчиться активна фаза війни — ефір День.LIVE

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08:55 Рютте і Дуда обговорять війну в Україні — ефір Новини.LIVE

Президент США Дональд Трамп заявив, що напрацьовує угоду щодо припинення вогню між Росією та Україною. Тим часом у Кремлі відреагували на економічні погрози з боку Трампа.

Про це й не лише почуєте в ефірі День.LIVE, який розпочнеться о 13:00.

Ефір День.LIVE 24 січня

В ефірі День.LIVE ведучий Павло Ковальчук із запрошеними експертами обговорить плани Дональда Трампа щодо припинення війни в Україні. Зокрема президент США хоче розробити угоду про припинення вогню між РФ та Україною та хоче зустрітися з Володимиром Путіним. 

Крім того, Трамп вважає, що Китай може допомогти зупинити війну РФ проти України. Тим журналісти WSJ заявили, що Кремль вважає погрози Трампа порожніми: Москва певна, що здатна продовжувати війну ще принаймні рік.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зробив заяву щодо дефіциту техніки та зброї, а у Запоріжжі вороги посилили атаки. 

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • Тарас Загородній, політтехнолог;
  • Вікторія Вдовиченко, Співдиректорка програми "Майбутнє України" Центр геополітики, Кембриджський університет;
  • Віталій Бала, директор агентства моделювання ситуацій, політтехнолог;
  • Юлія Осмоловська, політолог-міжнародник, директор Українського офісу GLOBSEC;
  • Олександр Коваленко, речник Запорізької обласної військової адміністрації. 

Нагадаємо, нещодавно Дональд Трамп схарактеризував Володимира Зеленського та заявляв, що хоче відновити діалог з лідером Північної Кореї. 

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13:06 Робив людей психічно хворими — в Одесі судитимуть лікаря

12:33 У СБУ підтвердили атаку на один з найбільших НПЗ та ТЕЦ в Росії

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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11:02 Братчук повідомив, яка ситуація у Великій Новосілці на Донеччині

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09:45 У ДСНС Київщини повідомили про збільшення жертв нічної атаки

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08:00 Трамп анонсував зустріч з Путіним — ефір Ранок.LIVE

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