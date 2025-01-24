Трамп може зустрітися з Путіним і готує угоду — ефір День.LIVE

Президент США Дональд Трамп заявив, що напрацьовує угоду щодо припинення вогню між Росією та Україною. Тим часом у Кремлі відреагували на економічні погрози з боку Трампа.

Про це й не лише почуєте в ефірі День.LIVE, який розпочнеться о 13:00.

Ефір День.LIVE 24 січня

В ефірі День.LIVE ведучий Павло Ковальчук із запрошеними експертами обговорить плани Дональда Трампа щодо припинення війни в Україні. Зокрема президент США хоче розробити угоду про припинення вогню між РФ та Україною та хоче зустрітися з Володимиром Путіним.

Крім того, Трамп вважає, що Китай може допомогти зупинити війну РФ проти України. Тим журналісти WSJ заявили, що Кремль вважає погрози Трампа порожніми: Москва певна, що здатна продовжувати війну ще принаймні рік.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зробив заяву щодо дефіциту техніки та зброї, а у Запоріжжі вороги посилили атаки.

Гості сьогоднішнього ефіру:

Тарас Загородній, політтехнолог;

Вікторія Вдовиченко, Співдиректорка програми "Майбутнє України" Центр геополітики, Кембриджський університет;

Віталій Бала, директор агентства моделювання ситуацій, політтехнолог;

Юлія Осмоловська, політолог-міжнародник, директор Українського офісу GLOBSEC;

Олександр Коваленко, речник Запорізької обласної військової адміністрації.

Нагадаємо, нещодавно Дональд Трамп схарактеризував Володимира Зеленського та заявляв, що хоче відновити діалог з лідером Північної Кореї.