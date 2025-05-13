Трамп может приехать на переговоры в Стамбуле — эфир Ранок.LIVE

Кабинет министров Украины упростил получение паспортов для мужчин за рубежом. А президент США Дональд Трамп может присоединиться к переговорам в Стамбуле.
Об этом и не только поговорим в эфире Ранок.LIVE в 08:00.
О чем эфир
Гостями студии Новини.LIVE станут:
- заместитель генерального директора ГП "Укрметртестстандарт", кандидат медицинских наук Олег Рубан;
- адвокат, заместитель председателя комитета защиты прав человека Национальной ассоциации адвокатов Украины Сергей Старенький;
- политический эксперт, руководитель департамента избирательных технологий "Агентства моделирования ситуаций" Валерий Гончарук;
- народный депутат от партии "Слуга Народа", комитет по вопросам молодежи и спорта Георгий Мазурашу;
- народный депутат от партии "Голос", первый заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк;
- журналист, политический аналитик Александр Бригинец;
- экономист, координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Олег Гетьман;
- кандидат политических наук, эксперт по международным отношениям Мария Гелетий.
Вместе с ведущими они обсудят следующие темы:
- В Киеве произошла вспышка гепатита А;
- Кабмин упростил получение паспортов для мужчин за рубежом;
- Полиция будет забирать водительские удостоверения у мужчин, которых суд временно ограничил в праве управления авто по иску ТЦК, — СМИ;
- В Украине создают реестр запрещенного программного обеспечения;
- Суд изменил меру пресечения нардепу Тищенко по делу о незаконном задержании военного;
- РФ официально признали ответственной за сбитие рейса МН17 на Донбассе, — решение ICAO;
- Украина готова к прямым переговорам с Путиным — Зеленский обсудил с Эрдоганом детали встречи в Стамбуле;
- Трамп может приехать в Стамбул;
- Ультиматумы Путину: дедлайн закончился;
- До 10 800 гривен может вырасти минимальная зарплата уже с 1 июля, — законопроект;
- Легализацию криптовалюты заблокировали в Офисе президента, — Железняк;
- Объем гривневых средств в банках вдвое больше показателя накануне вторжения, — НБУ;
- В марте украинцы получили 443 миллиона гривен по программе "Национальный кэшбек";
- Уже с 1 июня банки снизят лимиты украинцам;
- Мировые рынки взлетели после снижения пошлин между США и Китаем;
- Протесты польских перевозчиков на границе;
- В ЕС уменьшилось количество украинцев с временной защитой;
Напомним, Трамп заявил, что ожидает от переговоров Украины и России в Стамбуле "положительного результата".
А Зеленский провел телефонный разговор с президентом Турции относительно вероятных переговоров.