Трамп может приехать на переговоры в Стамбуле — эфир Ранок.LIVE

Кабинет министров Украины упростил получение паспортов для мужчин за рубежом. А президент США Дональд Трамп может присоединиться к переговорам в Стамбуле.

Об этом и не только поговорим в эфире Ранок.LIVE в 08:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

заместитель генерального директора ГП "Укрметртестстандарт", кандидат медицинских наук Олег Рубан;

адвокат, заместитель председателя комитета защиты прав человека Национальной ассоциации адвокатов Украины Сергей Старенький;

политический эксперт, руководитель департамента избирательных технологий "Агентства моделирования ситуаций" Валерий Гончарук;

народный депутат от партии "Слуга Народа", комитет по вопросам молодежи и спорта Георгий Мазурашу;

народный депутат от партии "Голос", первый заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк;

журналист, политический аналитик Александр Бригинец;

экономист, координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Олег Гетьман;

кандидат политических наук, эксперт по международным отношениям Мария Гелетий.

Вместе с ведущими они обсудят следующие темы:

В Киеве произошла вспышка гепатита А;

Кабмин упростил получение паспортов для мужчин за рубежом;

Полиция будет забирать водительские удостоверения у мужчин, которых суд временно ограничил в праве управления авто по иску ТЦК, — СМИ;

В Украине создают реестр запрещенного программного обеспечения;

Суд изменил меру пресечения нардепу Тищенко по делу о незаконном задержании военного;

РФ официально признали ответственной за сбитие рейса МН17 на Донбассе, — решение ICAO;

Украина готова к прямым переговорам с Путиным — Зеленский обсудил с Эрдоганом детали встречи в Стамбуле;

Трамп может приехать в Стамбул;

Ультиматумы Путину: дедлайн закончился;

До 10 800 гривен может вырасти минимальная зарплата уже с 1 июля, — законопроект;

Легализацию криптовалюты заблокировали в Офисе президента, — Железняк;

Объем гривневых средств в банках вдвое больше показателя накануне вторжения, — НБУ;

В марте украинцы получили 443 миллиона гривен по программе "Национальный кэшбек";

Уже с 1 июня банки снизят лимиты украинцам;

Мировые рынки взлетели после снижения пошлин между США и Китаем;

Протесты польских перевозчиков на границе;

В ЕС уменьшилось количество украинцев с временной защитой;

Напомним, Трамп заявил, что ожидает от переговоров Украины и России в Стамбуле "положительного результата".

А Зеленский провел телефонный разговор с президентом Турции относительно вероятных переговоров.