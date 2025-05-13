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Трамп может приехать на переговоры в Стамбуле — эфир Ранок.LIVE

Трамп может приехать на переговоры в Стамбуле — эфир Ранок.LIVE

13 мая 2025 г. 8:00

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Кабинет министров Украины упростил получение паспортов для мужчин за рубежом. А президент США Дональд Трамп может присоединиться к переговорам в Стамбуле.

Об этом и не только поговорим в эфире Ранок.LIVE в 08:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

  • заместитель генерального директора ГП "Укрметртестстандарт", кандидат медицинских наук Олег Рубан;
  • адвокат, заместитель председателя комитета защиты прав человека Национальной ассоциации адвокатов Украины Сергей Старенький;
  • политический эксперт, руководитель департамента избирательных технологий "Агентства моделирования ситуаций" Валерий Гончарук;
  • народный депутат от партии "Слуга Народа", комитет по вопросам молодежи и спорта Георгий Мазурашу;
  • народный депутат от партии "Голос", первый заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк;
  • журналист, политический аналитик Александр Бригинец;
  • экономист, координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Олег Гетьман;
  • кандидат политических наук, эксперт по международным отношениям Мария Гелетий.

Вместе с ведущими они обсудят следующие темы:

  • В Киеве произошла вспышка гепатита А;
  • Кабмин упростил получение паспортов для мужчин за рубежом;
  • Полиция будет забирать водительские удостоверения у мужчин, которых суд временно ограничил в праве управления авто по иску ТЦК, — СМИ;
  • В Украине создают реестр запрещенного программного обеспечения;
  • Суд изменил меру пресечения нардепу Тищенко по делу о незаконном задержании военного;
  • РФ официально признали ответственной за сбитие рейса МН17 на Донбассе, — решение ICAO;
  • Украина готова к прямым переговорам с Путиным — Зеленский обсудил с Эрдоганом детали встречи в Стамбуле;
  • Трамп может приехать в Стамбул;
  • Ультиматумы Путину: дедлайн закончился;
  • До 10 800 гривен может вырасти минимальная зарплата уже с 1 июля, — законопроект;
  • Легализацию криптовалюты заблокировали в Офисе президента, — Железняк;
  • Объем гривневых средств в банках вдвое больше показателя накануне вторжения, — НБУ;
  • В марте украинцы получили 443 миллиона гривен по программе "Национальный кэшбек";
  • Уже с 1 июня банки снизят лимиты украинцам;
  • Мировые рынки взлетели после снижения пошлин между США и Китаем;
  • Протесты польских перевозчиков на границе;
  • В ЕС уменьшилось количество украинцев с временной защитой;

Напомним, Трамп заявил, что ожидает от переговоров Украины и России в Стамбуле "положительного результата".

А Зеленский провел телефонный разговор с президентом Турции относительно вероятных переговоров.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:29 Как с болезнью мочеполовой системы освободиться от мобилизации

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21:43 Эксперт объяснил намерения Кремля воевать с НАТО из-за слов Макрона