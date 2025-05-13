Трамп може приїхати на переговори в Стамбулі — ефір Ранок.LIVE

Кабінет міністрів України спростив отримання паспортів для чоловіків за кордоном. А президент США Дональд Трамп може долучитися до перемовин у Стамбулі.
Про це і не тільки поговоримо в ефірі Ранок.LIVE о 08:00.
Про що ефір
Гостями студії Новини.LIVE стануть:
- заступник генерального директора ДП "Укрметртестстандарт", кандидат медичних наук Олег Рубан;
- адвокат, заступник голови комітету захисту прав людини Національної асоціації адвокатів України Сергій Старенький;
- політичний експерт, керівник департаменту виборчих технологій "Агентства моделювання ситуацій" Валерій Гончарук;
- народний депутат від партії "Слуга Народу", комітет з питань молоді і спорту Георгій Мазурашу;
- народний депутат від партії "Голос", перший заступник голови Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк;
- журналіст, політичний аналітик Олександр Бригинець;
- економіст, координатор експертних груп Економічної експертної платформи Олег Гетьман;
- кандидат політичних наук, експерт з міжнародних відносин Марія Гелетій.
Разом з ведучими вони обговорять такі теми:
- У Києві стався спалах гепатиту А;
- Кабмін спростив отримання паспортів для чоловіків за кордоном;
- Поліція буде забирати водійські посвідчення у чоловіків, яких суд тимчасово обмежив у праві керування авто за позовом ТЦК, — ЗМІ;
- В Україні створюють реєстр забороненого програмного забезпечення;
- Суд змінив запобіжний захід нардепу Тищенку у справі про незаконне затримання військового;
- РФ офіційно визнали відповідальною за збиття рейсу МН17 на Донбасі, — рішення ICAO;
- Україна готова до прямих перемовин із Путіним — Зеленський обговорив з Ердоганом деталі зустрічі у Стамбулі;
- Трамп може приїхати в Стамбул;
- Ультиматуми Путіну: дедлайн закінчився;
- До 10 800 гривень може зрости мінімальна зарплата вже з 1-го липня, — законопроєкт;
- Легалізацію криптовалюти заблокували в Офісі президента, — Железняк;
- Обсяг гривневих коштів у банках вдвічі більше показника напередодні вторгнення, — НБУ;
- У березні українці отримали 443 мільйони гривень за програмою "Національний кешбек";
- Уже з 1 червня банки знизять ліміти українцям;
- Світові ринки злетіли після зниження мит між США та Китаєм;
- Протести польських перевізників на кордоні;
- У ЄС зменшилась кількість українців із тимчасовим захистом;
Нагадаємо, Трамп заявив, що очікує від переговорів України та Росії у Стамбулі "позитивного результату".
А Зеленський провів телефонну розмову з президентом Туреччини щодо ймовірних перемовин.