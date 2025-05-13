Трамп може приїхати на переговори в Стамбулі — ефір Ранок.LIVE

Кабінет міністрів України спростив отримання паспортів для чоловіків за кордоном. А президент США Дональд Трамп може долучитися до перемовин у Стамбулі.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Ранок.LIVE о 08:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

заступник генерального директора ДП "Укрметртестстандарт", кандидат медичних наук Олег Рубан;

адвокат, заступник голови комітету захисту прав людини Національної асоціації адвокатів України Сергій Старенький;

політичний експерт, керівник департаменту виборчих технологій "Агентства моделювання ситуацій" Валерій Гончарук;

народний депутат від партії "Слуга Народу", комітет з питань молоді і спорту Георгій Мазурашу;

народний депутат від партії "Голос", перший заступник голови Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк;

журналіст, політичний аналітик Олександр Бригинець;

економіст, координатор експертних груп Економічної експертної платформи Олег Гетьман;

кандидат політичних наук, експерт з міжнародних відносин Марія Гелетій.

Разом з ведучими вони обговорять такі теми:

У Києві стався спалах гепатиту А;

Кабмін спростив отримання паспортів для чоловіків за кордоном;

Поліція буде забирати водійські посвідчення у чоловіків, яких суд тимчасово обмежив у праві керування авто за позовом ТЦК, — ЗМІ;

В Україні створюють реєстр забороненого програмного забезпечення;

Суд змінив запобіжний захід нардепу Тищенку у справі про незаконне затримання військового;

РФ офіційно визнали відповідальною за збиття рейсу МН17 на Донбасі, — рішення ICAO;

Україна готова до прямих перемовин із Путіним — Зеленський обговорив з Ердоганом деталі зустрічі у Стамбулі;

Трамп може приїхати в Стамбул;

Ультиматуми Путіну: дедлайн закінчився;

До 10 800 гривень може зрости мінімальна зарплата вже з 1-го липня, — законопроєкт;

Легалізацію криптовалюти заблокували в Офісі президента, — Железняк;

Обсяг гривневих коштів у банках вдвічі більше показника напередодні вторгнення, — НБУ;

У березні українці отримали 443 мільйони гривень за програмою "Національний кешбек";

Уже з 1 червня банки знизять ліміти українцям;

Світові ринки злетіли після зниження мит між США та Китаєм;

Протести польських перевізників на кордоні;

У ЄС зменшилась кількість українців із тимчасовим захистом;

Нагадаємо, Трамп заявив, що очікує від переговорів України та Росії у Стамбулі "позитивного результату".

А Зеленський провів телефонну розмову з президентом Туреччини щодо ймовірних перемовин.