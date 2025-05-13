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Трамп може приїхати на переговори в Стамбулі — ефір Ранок.LIVE

Трамп може приїхати на переговори в Стамбулі — ефір Ранок.LIVE

13 травня 2025 р. 08:00

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Кабінет міністрів України спростив отримання паспортів для чоловіків за кордоном. А президент США Дональд Трамп може долучитися до перемовин у Стамбулі.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Ранок.LIVE о 08:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

  • заступник генерального директора ДП "Укрметртестстандарт", кандидат медичних наук Олег Рубан;
  • адвокат, заступник голови комітету захисту прав людини Національної асоціації адвокатів України Сергій Старенький;
  • політичний експерт, керівник департаменту виборчих технологій "Агентства моделювання ситуацій" Валерій Гончарук;
  • народний депутат від партії "Слуга Народу", комітет з питань молоді і спорту Георгій Мазурашу; 
  • народний депутат від партії "Голос", перший заступник голови Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк;
  • журналіст, політичний аналітик Олександр Бригинець;
  • економіст, координатор експертних груп Економічної експертної платформи Олег Гетьман;
  • кандидат політичних наук, експерт з міжнародних відносин Марія Гелетій.

Разом з ведучими вони обговорять такі теми:

  • У Києві стався спалах гепатиту А;
  • Кабмін спростив отримання паспортів для чоловіків за кордоном;
  • Поліція буде забирати водійські посвідчення у чоловіків, яких суд тимчасово обмежив у праві керування авто за позовом ТЦК, — ЗМІ;
  • В Україні створюють реєстр забороненого програмного забезпечення;
  • Суд змінив запобіжний захід нардепу Тищенку у справі про незаконне затримання військового;
  • РФ офіційно визнали відповідальною за збиття рейсу МН17 на Донбасі, — рішення ICAO;
  • Україна готова до прямих перемовин із Путіним — Зеленський обговорив з Ердоганом деталі зустрічі у Стамбулі;
  • Трамп може приїхати в Стамбул;
  • Ультиматуми Путіну: дедлайн закінчився;
  • До 10 800 гривень може зрости мінімальна зарплата вже з 1-го липня, — законопроєкт;
  • Легалізацію криптовалюти заблокували в Офісі президента, — Железняк;
  • Обсяг гривневих коштів у банках вдвічі більше показника напередодні вторгнення, — НБУ;
  • У березні українці отримали 443 мільйони гривень за програмою "Національний кешбек";
  • Уже з 1 червня банки знизять ліміти українцям;
  • Світові ринки злетіли після зниження мит між США та Китаєм;
  • Протести польських перевізників на кордоні;
  • У ЄС зменшилась кількість українців із тимчасовим захистом;

Нагадаємо, Трамп заявив, що очікує від переговорів України та Росії у Стамбулі "позитивного результату".

А Зеленський провів телефонну розмову з президентом Туреччини щодо ймовірних перемовин.

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08:29 Як із хворобою сечостатевої системи звільнитися від мобілізації

08:24 РФ обстріляла Градами Дніпропетровщину — в ОВА показали наслідки

08:15 Житлова площа будинку — які приміщення не враховуються і чому

08:03 Росіяни атакували дроном цивільне авто в Запорізькій області

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:00 Гроші для українок — хто і де зможе отримати гранти в травні

07:57 У Верховному суді Аргентини знайшли документи Третього рейху

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9 листопада 2023
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10:00 H&M повернувся — у яких ТРЦ відкрились магазини, які враження покупців та ціни на одяг

6 лютого 2024
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15:00 Український тиждень у Вашингтоні — підсумки від Новини.LIVE

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17:00 Барабаш назвав кількість цивільних, які продовжують залишатися в Авдіївці

27 лютого 2024
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21:43 Експерт пояснив наміри Кремля воювати з НАТО через слова Макрона