Трамп может вскоре встретиться с Зеленским — эфир День.LIVE

Президент США Дональд Трамп, вероятно, вскоре встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским на следующей неделе на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Об этом и не только услышите в эфире День.LIVE, который начнется в 13:00.

Эфир День.LIVE 16 сентября

Приглашенные гости:

Николай Голомша — экс-заместитель Генерального прокурора Украины, заслуженный юрист, политический эксперт;

Максим Несвитайлов — политолог, эксперт-международник;

Андрей Демченко — спикер Государственной пограничной службы Украины;

Андрей Бузаров — политолог-международник;

Иван Тимочко — председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ;

Александр Левченко — дипломат, посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине в 2010-2017 годах;

Борис Кушнирук — экономист;

Виктор Савинок — политолог-международник, ассистент Института международных отношений Университета Марии Кюри-Склодовской в Люблине.

Напомним, недавно Дональд Трамп заявил, что хочет взять на себя инициативу о переговорах между Украиной и Россией.

Между тем в Пекине отреагировали на призывы со стороны США и НАТО о санкциях против Китая.