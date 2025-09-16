Видео
Україна
Трамп может вскоре встретиться с Зеленским — эфир День.LIVE

Трамп может вскоре встретиться с Зеленским — эфир День.LIVE

16 сентября 2025 г. 13:00

Президент США Дональд Трамп, вероятно, вскоре встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским на следующей неделе на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Об этом и не только услышите в эфире День.LIVE, который начнется в 13:00.

Эфир День.LIVE 16 сентября

Приглашенные гости:

  • Николай Голомша — экс-заместитель Генерального прокурора Украины, заслуженный юрист, политический эксперт;
  • Максим Несвитайлов — политолог, эксперт-международник;
  • Андрей Демченко — спикер Государственной пограничной службы Украины;
  • Андрей Бузаров — политолог-международник;
  • Иван Тимочко — председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ;
  • Александр Левченко — дипломат, посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине в 2010-2017 годах;
  • Борис Кушнирук — экономист;
  • Виктор Савинок — политолог-международник, ассистент Института международных отношений Университета Марии Кюри-Склодовской в Люблине.

Напомним, недавно Дональд Трамп заявил, что хочет взять на себя инициативу о переговорах между Украиной и Россией.

Между тем в Пекине отреагировали на призывы со стороны США и НАТО о санкциях против Китая.

13:52 Садовый заявил, что Львов приближается к важному титулу

13:45 В Украине заработает польский госбанк — что известно

13:45 Сибига объяснил, как РФ усилила в Украине террор и не хочет мира

13:43 Российский суд запретил писать о геях воласти

13:40 Комиссия ООН признала действия Израиля в Секторе Газа геноцидом

13:39 Наступление на юг — россияне активизировали дроны

13:16 Рубио сделал важное заявление о новых санкциях США против РФ

13:15 В Купянске критическая ситуация из-за российских обстрелов

13:00 Фейковая денежная помощь — украинцам сделали предупреждение

