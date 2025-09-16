Трамп може незабаром зустрітися із Зеленським — ефір День.LIVE

Президент США Дональд Трамп, ймовірно, зустрінеться з українським лідером Володимиром Зеленським наступного тижня на полях Генасамблеї ООН в Нью-Йорку.
Запрошені гості:
- Микола Голомша — ексзаступник Генерального прокурора України, заслужений юрист, політичний експерт;
- Максим Несвітайлов — політолог, експерт-міжнародник;
- Андрій Демченко — речник Державної прикордонної служби України;
- Андрій Бузаров — політолог-міжнародник;
- Іван Тимочко — голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ;
- Олександр Левченко — дипломат, посол України в Хорватії та Боснії і Герцеговині у 2010–2017 роках;
- Борис Кушнірук — економіст;
- Віктор Савінок — політолог-міжнародник, асистент Інституту міжнародних відносин Університету Марії Кюрі-Склодовської в Любліні.
Нагадаємо, нещодавно Дональд Трамп заявив, що хоче взяти на себе ініціативу про переговори між Україною та Росію.
Тим часом в Пекіні відреагували на заклики з боку США та НАТО про санкції проти Китаю.