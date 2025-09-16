Трамп може незабаром зустрітися із Зеленським — ефір День.LIVE

Президент США Дональд Трамп, ймовірно, зустрінеться з українським лідером Володимиром Зеленським наступного тижня на полях Генасамблеї ООН в Нью-Йорку.

Про це і не тільки почуєте в ефірі День.LIVE, який розпочнеться о 13:00.

Ефір День.LIVE 16 вересня

Запрошені гості:

Микола Голомша — ексзаступник Генерального прокурора України, заслужений юрист, політичний експерт;

Максим Несвітайлов — політолог, експерт-міжнародник;

Андрій Демченко — речник Державної прикордонної служби України;

Андрій Бузаров — політолог-міжнародник;

Іван Тимочко — голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ;

Олександр Левченко — дипломат, посол України в Хорватії та Боснії і Герцеговині у 2010–2017 роках;

Борис Кушнірук — економіст;

Віктор Савінок — політолог-міжнародник, асистент Інституту міжнародних відносин Університету Марії Кюрі-Склодовської в Любліні.

Нагадаємо, нещодавно Дональд Трамп заявив, що хоче взяти на себе ініціативу про переговори між Україною та Росію.

Тим часом в Пекіні відреагували на заклики з боку США та НАТО про санкції проти Китаю.