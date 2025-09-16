Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакЕксклюзивКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу-бізнесАрміяШоу та зіркиЕкономікаTravelПромоПсихологіяКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаВійськоITЗіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаСьогодніМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1ПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономісткухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024ЛьвівПолітикаСвята

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow Трамп може незабаром зустрітися із Зеленським — ефір День.LIVE arrow
Трамп може незабаром зустрітися із Зеленським — ефір День.LIVE

Трамп може незабаром зустрітися із Зеленським — ефір День.LIVE

16 вересня 2025 р. 13:00

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

13:00 Трамп може незабаром зустрітися із Зеленським — ефір День.LIVE

Text

08:00 В Україні пообіцяли підняти зарплати — ефір Ранок.LIVE

15 вересня 2025
Text

18:12 У США готові до санкцій проти Росії — ефір Вечір.LIVE

Text

13:05 Трамп назвав Путіна агресором — ефір День.LIVE

Text

08:00 Трамп назвав умову, коли введе санкції проти РФ — ефір Ранок.LIVE

12 вересня 2025
Text

21:00 Виплати військовим і тіньова економіка — ефір з Гетманцевим

Text

18:15 Трамп дав жорстку відповідь щодо Польщі — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Польща закрила кордон із Білоруссю — ефір День.LIVE

Text

08:00 Трамп готує новий план миру в Україні — ефір Ранок.LIVE

11 вересня 2025
Text

18:08 Келлог в Києві та нова заява ЄС про війну — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Трамп може незабаром зустрітися із Зеленським — ефір День.LIVE

Text

08:00 В Україні пообіцяли підняти зарплати — ефір Ранок.LIVE

15 вересня 2025
Text

18:12 У США готові до санкцій проти Росії — ефір Вечір.LIVE

Text

13:05 Трамп назвав Путіна агресором — ефір День.LIVE

Text

08:00 Трамп назвав умову, коли введе санкції проти РФ — ефір Ранок.LIVE

Президент США Дональд Трамп, ймовірно, зустрінеться з українським лідером Володимиром Зеленським наступного тижня на полях Генасамблеї ООН в Нью-Йорку.  

Про це і не тільки почуєте в ефірі День.LIVE, який розпочнеться о 13:00.

Ефір День.LIVE 16 вересня

Запрошені гості:

  • Микола Голомша — ексзаступник Генерального прокурора України, заслужений юрист, політичний експерт;
  • Максим Несвітайлов — політолог, експерт-міжнародник;
  • Андрій Демченко — речник Державної прикордонної служби України;
  • Андрій Бузаров — політолог-міжнародник;
  • Іван Тимочко — голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ;
  • Олександр Левченко — дипломат, посол України в Хорватії та Боснії і Герцеговині у 2010–2017 роках;
  • Борис Кушнірук — економіст;
  • Віктор Савінок — політолог-міжнародник, асистент Інституту міжнародних відносин Університету Марії Кюрі-Склодовської в Любліні.

Нагадаємо, нещодавно Дональд Трамп заявив, що хоче взяти на себе ініціативу про переговори між Україною та Росію.

Тим часом в Пекіні відреагували на заклики з боку США та НАТО про санкції проти Китаю.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

14:30 Середня зарплата для бронювання має зрости — нова сума

14:27 В Одесі на Дерибасівській з'явилася незвичайна експозиція

14:24 5 функцій у смартфоні, що непомітно "з'їдають" батарею

14:22 Як обрати майданчик для участі в закупівлях Prozorro

14:10 Відстрочка від призиву для власників житла — що пропонують в Раді

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:52 Садовий заявив, що Львів наближається до важливого титулу

13:45 В Україні запрацює польський держбанк — що відомо

13:45 Сибіга пояснив, як Росія посилила в Україні терор і не хоче миру

13:43 Російський суд заборонив писати про геїв у владі

13:40 Комісія ООН визнала дії Ізраїлю в Секторі Гази геноцидом

14:30 Середня зарплата для бронювання має зрости — нова сума

14:27 В Одесі на Дерибасівській з'явилася незвичайна експозиція

14:24 5 функцій у смартфоні, що непомітно "з'їдають" батарею

14:22 Як обрати майданчик для участі в закупівлях Prozorro

14:10 Відстрочка від призиву для власників житла — що пропонують в Раді

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:52 Садовий заявив, що Львів наближається до важливого титулу

13:45 В Україні запрацює польський держбанк — що відомо

13:45 Сибіга пояснив, як Росія посилила в Україні терор і не хоче миру

13:43 Російський суд заборонив писати про геїв у владі

13:40 Комісія ООН визнала дії Ізраїлю в Секторі Гази геноцидом

22:33 Фрукти не для всіх — чи буде вітчизняна продукція цієї зими

19:43 Зростання цін на продукти — що одесити не можуть собі дозволити

06:33 В'язниці та невиплата зарплат — допомога українським морякам

13 вересня

06:33 День українського кіно — чим живе сьогодні Одеська кіностудія

12 вересня

19:43 Одеса майбутнього — що змінили б містяни, аби вона була кращою

11 вересня

21:29 Блекаут в Одесі — наскільки містяни готові до нових викликів

19:47 Сезонні овочі та фрукти — як змінилися ціни на одеському Привозі

06:33 Ціни в Грибівці на Одещині знизились — вартість у вересні

06:11 Виробництво шахедів та закінчення війни, — інтерв'ю Юсова

10 вересня

22:33 Зростання долара й інфляція — чого чекати українцям до кінця року

Text

13:00 Трамп може незабаром зустрітися із Зеленським — ефір День.LIVE

Text

08:00 В Україні пообіцяли підняти зарплати — ефір Ранок.LIVE

15 вересня
Text

18:12 У США готові до санкцій проти Росії — ефір Вечір.LIVE

Text

13:05 Трамп назвав Путіна агресором — ефір День.LIVE

Text

08:00 Трамп назвав умову, коли введе санкції проти РФ — ефір Ранок.LIVE

Відео по темі

Всі відео
В Україні пообіцяли підняти зарплати — ефір Ранок.LIVE

В Україні пообіцяли підняти зарплати — ефір Ранок.LIVE

16 вересня 2025 р. 08:00
У США готові до санкцій проти Росії — ефір Вечір.LIVE

У США готові до санкцій проти Росії — ефір Вечір.LIVE

15 вересня 2025 р. 18:12
Трамп назвав Путіна агресором — ефір День.LIVE

Трамп назвав Путіна агресором — ефір День.LIVE

15 вересня 2025 р. 13:05
Трамп назвав умову, коли введе санкції проти РФ — ефір Ранок.LIVE

Трамп назвав умову, коли введе санкції проти РФ — ефір Ранок.LIVE

15 вересня 2025 р. 08:00
Виплати військовим і тіньова економіка — ефір з Гетманцевим

Виплати військовим і тіньова економіка — ефір з Гетманцевим

12 вересня 2025 р. 21:00
Трамп дав жорстку відповідь щодо Польщі — ефір Вечір.LIVE

Трамп дав жорстку відповідь щодо Польщі — ефір Вечір.LIVE

12 вересня 2025 р. 18:15
Польща закрила кордон із Білоруссю — ефір День.LIVE

Польща закрила кордон із Білоруссю — ефір День.LIVE

12 вересня 2025 р. 13:00
Трамп готує новий план миру в Україні — ефір Ранок.LIVE

Трамп готує новий план миру в Україні — ефір Ранок.LIVE

12 вересня 2025 р. 08:00

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації