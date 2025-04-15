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Трамп зол из-за войны, Германия готовит Taurus — эфир Ранок.LIVE

Трамп зол из-за войны, Германия готовит Taurus — эфир Ранок.LIVE

15 апреля 2025 г. 8:00

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Пленные китайцы, которых поймали в Донецкой области, рассказали, как попали на войну в Украину и чем занимались на родине. Тем временем Брюссель выступил за полную экономическую интеграцию Украины перед вступлением в ЕС. Также стало известно, что удалось выполнить из Соглашения об ассоциации с ЕС в течение 2024 года,

Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE, который начнется в 08:00

На Сумском направлении усилились обстрелы и боевые действия — известно, есть ли угроза российского наступления. Кроме того, стало известно, что в Украине могут ввести систему "скидок" при добровольной уплате штрафа ТЦК.

Тем временем эксперты посчитали, сколько придется заплатить украинцам за пасхальную корзину и что будет с курсом валют перед Пасхой.

Также приглашенные гости и эксперты объяснят, где лучше сейчас покупать продукты, чем рискуют украинцы, которые будут покупать еду на местах стихийной торговли, и какие налоги ожидают украинцев в 2025 году.

Эфир Ранок.LIVE 15 апреля

Приглашенные гости:

  • Мамука Мамулашвили, командир добровольческого батальона "Грузинский легион";
  • Николай Голомша, первый заместитель генерального прокурора (2014 г.), военно-политический эксперт, заслуженный юрист;
  • Дмитрий Левусь, политолог-международник, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина";
  • Александр Савченко, экономист, финансист;
  • Ольга Василевская-Смаглюк, народный депутат Украины от партии "Слуга народа";
  • Олег Рубан, заместитель генерального директора ГП "Укрметртестстандарт", кандидат медицинских наук;
  • Георгий Мазурашу, народный депутат от партии "Слуга Народа", комитет по вопросам молодежи и спорта;
  • Олег Пендзин, эксперт экономического дискуссионного клуба;
  • Петр Олещук, политолог.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский пригласил лидеров ЕС посетить Украину 9 мая. Тем временем президент США Дональд Трамп объяснил, что означало его высказывание об ошибке относительно обстрела Сум 13 апреля, и обвинил Джо Байдена в войне в Украине. Интересно, что духовный советник Трампа Марк Бернс резко изменил свою позицию относительно войны в Украине и сделал неожиданное заявление.

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