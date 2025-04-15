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Трамп лютує через війну, Німеччина готує Taurus — ефір Ранок.LIVE

Трамп лютує через війну, Німеччина готує Taurus — ефір Ранок.LIVE

15 квітня 2025 р. 08:00

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21:43 Експерт пояснив наміри Кремля воювати з НАТО через слова Макрона

Полонені китайці, яких схопили на Донеччині, розповіли, як потрапили на війну в Україні і чим займалися на батьківщині. Тим часом Брюссель виступив за повну економічну інтеграцію України перед вступом до ЄС. Також стало відомо, що вдалося виконати з Угоди про асоціацію з ЄС впродовж 2024 року,

Про це і не тільки почуєте в ефірі Ранок.LIVE, який розпочнеться о 08:00

На Сумському напрямку посилились обстріли та бойові дії — відомо, чи є загроза російського наступу.  Крім того, стало відомо, що в Україні можуть запровадити систему "знижок" при добровільній сплаті штрафу ТЦК.

Тим часом експерти порахували, скільки доведеться заплатити українцям за великодній кошик та що буде з курсом валют перед Великоднем.

Також запрошені гості та експерти пояснять, де краще нині купувати продукти, чим ризикують українці, які куплятимуть їжу на місцях стихійної торгівлі, та які податки очікують на українців в 2025 році. 

Ефір Ранок.LIVE 15 квітня

Запрошені гості:

  • Мамука Мамулашвілі, командир добровольчого батальйону "Грузинський легіон";
  • Микола Голомша, перший заступник генерального прокурора (2014 р.), військово-політичний експерт, заслужений юрист;
  • Дмитро Левусь, політолог-міжнародник, експерт Аналітичного центру "Об'єднана Україна";
  • Олександр Савченко, економіст, фінансист;
  • Ольга Василевська-Смаглюк, народна депутатка України від партії "Слуга Народу";
  • Олег Рубан, заступник генерального директора ДП "Укрметртестстандарт", кандидат медичних наук;
  • Георгій Мазурашу, народний депутат від партії "Слуга Народу", комітет з питань молоді та спорту;
  • Олег Пендзин, експерт економічного дискусійного клубу;
  • Петро Олещук, політолог.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський запросив лідерів ЄС відвідати Україну 9 травня. Тим часом президент США Дональд Трамп пояснив, що означав його вислів про помилку щодо обстрілу Сум 13 квітня, та звинуватив Джо Байдена у війні в Україні. Цікаво, що духовний радник Трампа Марк Бернс різко змінив свою позицію стосовно війни в Україні і зробив несподівану заяву.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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