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Трамп хочет заключить сделку с Путиным — эфир Ранок.LIVE

Трамп хочет заключить сделку с Путиным — эфир Ранок.LIVE

25 апреля 2025 г. 8:00

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Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп назвал "уступки", на которые должна пойти Россия для завершения войны в Украине. По его словам, в случае перемирия российский диктатор Владимир Путин "откажется" от идеи захватить всю Украину.

Об этом и не только поговорим в эфире Ранок.LIVE в 8:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

  • политолог Олеся Яхно;
  • военный обозреватель, участник российско-украинской войны Алексей Гетьман;
  • народный депутат от партии "Батькивщина", первый заместитель председателя Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Михаил Цимбалюк;
  • политолог, кандидат философских наук Андрей Городницкий;
  • бывший работник ЧАЭС, ликвидатор Александр Купный;
  • кандидат политических наук, эксперт по международным отношениям Станислав Желиховский;
  • народный депутат восьмого созыва, депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань;
  • вице-директор Центра Мерошевского, эксперт по вопросам внешней политики Лукаш Адамский;
  • экономист, советник президента в 2019-2024 гг Олег Устенко.

Вместе с ведущими они обсудят следующие темы:

  • Трамп хочет заключить сделку с Путиным, которая предусматривает уступки Украины в территориях;
  • Зеленский не согласится признать аннексированный Крым российским.

Напомним, Трамп заявил, что Россия "может пойти на уступки" в отношении Украины.

А Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Трампу надо осознать, что в войне агрессором является Россия.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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Text

17:00 Барабаш назвал количество гражданских, которые продолжают оставаться в Авдеевке

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21:43 Эксперт объяснил намерения Кремля воевать с НАТО из-за слов Макрона