Трамп хочет заключить сделку с Путиным — эфир Ранок.LIVE

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп назвал "уступки", на которые должна пойти Россия для завершения войны в Украине. По его словам, в случае перемирия российский диктатор Владимир Путин "откажется" от идеи захватить всю Украину.
Об этом и не только поговорим в эфире Ранок.LIVE в 8:00.
О чем эфир
Гостями студии Новини.LIVE станут:
- политолог Олеся Яхно;
- военный обозреватель, участник российско-украинской войны Алексей Гетьман;
- народный депутат от партии "Батькивщина", первый заместитель председателя Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Михаил Цимбалюк;
- политолог, кандидат философских наук Андрей Городницкий;
- бывший работник ЧАЭС, ликвидатор Александр Купный;
- кандидат политических наук, эксперт по международным отношениям Станислав Желиховский;
- народный депутат восьмого созыва, депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань;
- вице-директор Центра Мерошевского, эксперт по вопросам внешней политики Лукаш Адамский;
- экономист, советник президента в 2019-2024 гг Олег Устенко.
Вместе с ведущими они обсудят следующие темы:
- Трамп хочет заключить сделку с Путиным, которая предусматривает уступки Украины в территориях;
- Зеленский не согласится признать аннексированный Крым российским.
Напомним, Трамп заявил, что Россия "может пойти на уступки" в отношении Украины.
А Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Трампу надо осознать, что в войне агрессором является Россия.