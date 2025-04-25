Трамп хочет заключить сделку с Путиным — эфир Ранок.LIVE

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп назвал "уступки", на которые должна пойти Россия для завершения войны в Украине. По его словам, в случае перемирия российский диктатор Владимир Путин "откажется" от идеи захватить всю Украину.

Об этом и не только поговорим в эфире Ранок.LIVE в 8:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

политолог Олеся Яхно;

военный обозреватель, участник российско-украинской войны Алексей Гетьман;

народный депутат от партии "Батькивщина", первый заместитель председателя Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Михаил Цимбалюк;

политолог, кандидат философских наук Андрей Городницкий;

бывший работник ЧАЭС, ликвидатор Александр Купный;

кандидат политических наук, эксперт по международным отношениям Станислав Желиховский;

народный депутат восьмого созыва, депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань;

вице-директор Центра Мерошевского, эксперт по вопросам внешней политики Лукаш Адамский;

экономист, советник президента в 2019-2024 гг Олег Устенко.

Вместе с ведущими они обсудят следующие темы:

Трамп хочет заключить сделку с Путиным, которая предусматривает уступки Украины в территориях;

Зеленский не согласится признать аннексированный Крым российским.

Напомним, Трамп заявил, что Россия "может пойти на уступки" в отношении Украины.

А Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Трампу надо осознать, что в войне агрессором является Россия.