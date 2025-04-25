Трамп хоче укласти угоду з Путіним — ефір Ранок.LIVE

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп назвав "поступки", на які має піти Росія для завершення війни в Україні. За його словами, у разі перемир'я російський диктатор Володимир Путін "відмовиться" від ідеї захопити всю Україну.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Ранок.LIVE о 8:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

політологиня Олеся Яхно;

військовий оглядач, учасник російсько-української війни Олексій Гетьман;

народний депутат від партії "Батьківщина", перший заступник голови Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк;

політолог, кандидат філософських наук Андрій Городницький;

колишній працівник ЧАЕС, ліквідатор Олександр Купний;

кандидат політичних наук, експерт з міжнародних відносин Станіслав Желіховський;

народний депутат восьмого скликання, депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань;

віцедиректор Центру Мєрошевського, експерт у питаннях зовнішньої політики Лукаш Адамський;

економіст, радник президента у 2019-2024 рр Олег Устенко.

Разом з ведучими вони обговорять такі теми:

Трамп хоче укласти угоду з Путіним, яка передбачає поступки України в територіях;

Зеленський не погодиться визнати анексований Крим російським.

Нагадаємо, Трамп заявив, що Росія "може піти на поступки" щодо України.

А Президент України Володимир Зеленський заявив, що Трампу треба усвідомити, що у війні агресором є Росія.