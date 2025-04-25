Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Трамп хоче укласти угоду з Путіним — ефір Ранок.LIVE arrow
Трамп хоче укласти угоду з Путіним — ефір Ранок.LIVE

Трамп хоче укласти угоду з Путіним — ефір Ранок.LIVE

25 квітня 2025 р. 08:00

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

Трамп хоче укласти угоду з Путіним — ефір Ранок.LIVE

24 квітня 2025
Text

Термінова заява Трампа про війну в Україні — ефір Новини.LIVE

Text

Трамп виступає у Вашингтоні із заявами щодо України — ефір

Text

Реакція Трампа на обстріл України та заява Дуди — ефір Вечір.LIVE

Text

Атака на Київ та екстрене повернення Зеленського — ефір День.LIVE

Text

Трамп гостро розкритикував Зеленського — ефір Ранок.LIVE

23 квітня 2025
Text

Як "кришують" бізнес та нові деталі корупції — Київський час

Text

Крадіжки на мостах та відкати в КМДА — ефір Київського часу

Text

Зустріч у Лондоні та заява Зеленського про мир — ефір Вечір.LIVE

Text

Про що домовляться на переговорах у Лондоні — ефір День.LIVE

Text

12:02 Російський опозиціонер Каспаров впевнений, що США та РФ ведуть таємні переговори

9 листопада 2023
Text

10:00 H&M повернувся — у яких ТРЦ відкрились магазини, які враження покупців та ціни на одяг

6 лютого 2024
Text

15:00 Український тиждень у Вашингтоні — підсумки від Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвав кількість цивільних, які продовжують залишатися в Авдіївці

27 лютого 2024
Text

21:43 Експерт пояснив наміри Кремля воювати з НАТО через слова Макрона

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп назвав "поступки", на які має піти Росія для завершення війни в Україні. За його словами, у разі перемир'я російський диктатор Володимир Путін "відмовиться" від ідеї захопити всю Україну.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Ранок.LIVE о 8:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть: 

  • політологиня Олеся Яхно;
  • військовий оглядач, учасник російсько-української війни Олексій Гетьман;
  • народний депутат від партії "Батьківщина", перший заступник голови Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк;
  • політолог, кандидат філософських наук Андрій Городницький;
  • колишній працівник ЧАЕС, ліквідатор Олександр Купний;
  • кандидат політичних наук, експерт з міжнародних відносин Станіслав Желіховський;
  • народний депутат  восьмого скликання, депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань;
  • віцедиректор Центру Мєрошевського, експерт у питаннях зовнішньої політики Лукаш Адамський;
  • економіст, радник президента у 2019-2024 рр Олег Устенко.

Разом з ведучими вони обговорять такі теми:

  • Трамп хоче укласти угоду з Путіним, яка передбачає поступки України в територіях;
  • Зеленський не погодиться визнати анексований Крим російським.

Нагадаємо, Трамп заявив, що Росія "може піти на поступки" щодо України.

А Президент України Володимир Зеленський заявив, що Трампу треба усвідомити, що у війні агресором є Росія.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

09:05 Ватикан готується до похорону Папи Франциска — хто прибуде на них

08:58 Пакистан відкрив вогонь уздовж лінії розмежування з Індією

08:38 РФ атакувала Павлоград — кількість жертв зросла

08:38 Кого з українців мобілізуватимуть першочергово у травні 2025

08:28 У Києві завершили розбір завалів будинку в Святошинському районі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:27 У Києві перевірять кожен сьомий вагон метро — у чому справа

08:15 Земля УБД — які документи пришвидшать процес отримання ділянки

08:15 Українці можуть заробити на чорметі — скільки коштує брухт на OLX

08:06 Стармер припустив, коли може завершитися війна в Україні

Text

08:00 Трамп хоче укласти угоду з Путіним — ефір Ранок.LIVE

09:05 Ватикан готується до похорону Папи Франциска — хто прибуде на них

08:58 Пакистан відкрив вогонь уздовж лінії розмежування з Індією

08:38 РФ атакувала Павлоград — кількість жертв зросла

08:38 Кого з українців мобілізуватимуть першочергово у травні 2025

08:28 У Києві завершили розбір завалів будинку в Святошинському районі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:27 У Києві перевірять кожен сьомий вагон метро — у чому справа

08:15 Земля УБД — які документи пришвидшать процес отримання ділянки

08:15 Українці можуть заробити на чорметі — скільки коштує брухт на OLX

08:06 Стармер припустив, коли може завершитися війна в Україні

07:50 Росія вдарила БпЛА по будинку у Павлограді — що відомо

06:33 Ліки в аптеках подешевшали на 27% — реакція одеситів

24 квітня

19:47 Ціни в одеських магазинах — що подешевшало після свята

06:33 Економічні реалії — чи виграє Україна від світової кризи

23 квітня

22:33 Курсова турбулентність — що робити з доларом і євро

07:17 Наскільки реальним є перемир'я з Росією — що думають одесити

22 квітня

22:33 Вибори під час війни в Україні — ризики, загрози та дилеми

06:33 Перемир'я України та РФ — як воно вплине на перебіг війни

21 квітня

20:17 Таємна дипломатія США і РФ — чи є місце для України

19 квітня

06:33 Жванецький пропагандист чи символ Одеси — як вважають городяни

18 квітня

22:33 Великодній кошик 2025 — скільки одесити витратять цього року

Text

12:02 Російський опозиціонер Каспаров впевнений, що США та РФ ведуть таємні переговори

9 листопада 2023
Text

10:00 H&M повернувся — у яких ТРЦ відкрились магазини, які враження покупців та ціни на одяг

6 лютого 2024
Text

15:00 Український тиждень у Вашингтоні — підсумки від Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвав кількість цивільних, які продовжують залишатися в Авдіївці

27 лютого 2024
Text

21:43 Експерт пояснив наміри Кремля воювати з НАТО через слова Макрона