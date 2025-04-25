Трамп хоче укласти угоду з Путіним — ефір Ранок.LIVE

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп назвав "поступки", на які має піти Росія для завершення війни в Україні. За його словами, у разі перемир'я російський диктатор Володимир Путін "відмовиться" від ідеї захопити всю Україну.
Про це і не тільки поговоримо в ефірі Ранок.LIVE о 8:00.
Про що ефір
Гостями студії Новини.LIVE стануть:
- політологиня Олеся Яхно;
- військовий оглядач, учасник російсько-української війни Олексій Гетьман;
- народний депутат від партії "Батьківщина", перший заступник голови Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк;
- політолог, кандидат філософських наук Андрій Городницький;
- колишній працівник ЧАЕС, ліквідатор Олександр Купний;
- кандидат політичних наук, експерт з міжнародних відносин Станіслав Желіховський;
- народний депутат восьмого скликання, депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань;
- віцедиректор Центру Мєрошевського, експерт у питаннях зовнішньої політики Лукаш Адамський;
- економіст, радник президента у 2019-2024 рр Олег Устенко.
Разом з ведучими вони обговорять такі теми:
- Трамп хоче укласти угоду з Путіним, яка передбачає поступки України в територіях;
- Зеленський не погодиться визнати анексований Крим російським.
Нагадаємо, Трамп заявив, що Росія "може піти на поступки" щодо України.
А Президент України Володимир Зеленський заявив, що Трампу треба усвідомити, що у війні агресором є Росія.