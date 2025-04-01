Трамп хочет, чтобы Путин пошел на сделку о мире — эфир День.LIVE

Гостями эфира День.LIVE стали политолог Валерий Дымов, юрист-международник Роман Еделев, доктор политических наук Анна Малкина, народный депутат Алексей Гончаренко, военный юрист Анжела Василевская, сооснователь карты DeepState Роман Погорелый и актер "Студии Квартал-95" Степан Казанин. В частности, они обсудят заявление лидера США Дональда Трампа о мире в Украине.

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Эфир День.LIVE

Гости прокомментируют тот факт, что впервые с прошлого года Россия сделала паузу в атаках ударными дронами Shahed по Украине.

Также они обсудят, что Трамп выступил против временной администрации в Украине.

Среди других тем:

Никакого совещания вообще не было: в Верховной Раде отрицают подготовку к выборам;

Трамп недоволен заявлениями Зеленского и Путина о войне в Украине;

Залужный сделал заявление о своем участии в президентских выборах;

Трамп сделал новые заявления о переговорах: критикует Украину и "верит" в Путина;

Путин объявил самый массовый призыв в армию за 14 лет.

Напомним, Трамп заявил, что хочет увидеть, будет ли российский диктатор Владимир Путин придерживаться соглашения о прекращении огня в Украине.

Также экс-главнокомандующий ВСУ и посол в Британии Валерий Залужный ответил, будет ли баллотироваться на выборах президента.