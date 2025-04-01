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Трамп хочет, чтобы Путин пошел на сделку о мире — эфир День.LIVE

Трамп хочет, чтобы Путин пошел на сделку о мире — эфир День.LIVE

1 апреля 2025 г. 13:00

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Гостями эфира День.LIVE стали политолог Валерий Дымов, юрист-международник Роман Еделев, доктор политических наук Анна Малкина, народный депутат Алексей Гончаренко, военный юрист Анжела Василевская, сооснователь карты DeepState Роман Погорелый и актер "Студии Квартал-95" Степан Казанин. В частности, они обсудят заявление лидера США Дональда Трампа о мире в Украине.

Посмотреть эфир День.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир День.LIVE

Гости прокомментируют тот факт, что впервые с прошлого года Россия сделала паузу в атаках ударными дронами Shahed по Украине.

Также они обсудят, что Трамп выступил против временной администрации в Украине.

Среди других тем:

  • Никакого совещания вообще не было: в Верховной Раде отрицают подготовку к выборам;
  • Трамп недоволен заявлениями Зеленского и Путина о войне в Украине;
  • Залужный сделал заявление о своем участии в президентских выборах;
  • Трамп сделал новые заявления о переговорах: критикует Украину и "верит" в Путина;
  • Путин объявил самый массовый призыв в армию за 14 лет.

Напомним, Трамп заявил, что хочет увидеть, будет ли российский диктатор Владимир Путин придерживаться соглашения о прекращении огня в Украине.

Также экс-главнокомандующий ВСУ и посол в Британии Валерий Залужный ответил, будет ли баллотироваться на выборах президента.

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13:19 Льготы в маршрутках — кто освобождается от уплаты в апреле 2025

13:05 УВКБ ООН предоставит по 10,8 тыс. грн в апреле — какие критерии

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:03 В Киеве руководитель СТО украл деталей на полмиллиона грн

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