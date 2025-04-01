Трамп хоче, щоб Путін пішов на угоду про мир — ефір День.LIVE

Гостями ефіру День.LIVE стали політолог Валерій Димов, юрист-міжнародник Роман Єделєв, доктор політичних наук Ганна Малкіна, народний депутат Олексій Гончаренко, військовий юрист Анжела Василевська, співзасновник карти DeepState Роман Погорілий та актор "Студії Квартал-95" Степан Казанін. Зокрема, вони обговорять заяву лідера США Дональда Трампа про мир в Україні.

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Ефір День.LIVE

Гості прокоментують той факт, що вперше з минулого року Росія зробила паузу в атаках ударними дронами Shahed по Україні.

Також вони обговорять заяву Дональда Трампа, який виступив проти ідеї тимчасової адміністрації в Україні.

Серед інших тем:

Ніякої наради взагалі не було: у Верховній Раді заперечують підготовку до виборів;

Трамп незадоволений заявами Зеленського та Путіна про війну в Україні;

Залужний зробив заяву про свою участь у президентських виборах;

Трамп зробив нові заяви про переговори: критикує Україну і "вірить" у Путіна;

Путін оголосив наймасовіший призов за 14 років.

Нагадаємо, Трамп заявив, що хоче побачити, чи дотримуватиметься російський диктатор Володимир Путін угоди про припинення вогню в Україні.

Також ексголовнокомандувач ЗСУ та посол в Британії Валерій Залужний відповів, чи балотуватиметься на виборах президента.