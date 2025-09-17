Трамп с Чарльзом будут говорить об Украине — эфир Вечір.LIVE

Президент США Дональд Трамп прибыл в Лондон. Там для него подготовили роскошный прием с почетными караулами.

Гости эфира обсудят встречу лидеров. Это должно, в частности, помочь королю Чарльзу склонить Трампа к большей поддержке Украины в войне против России.

Напомним, Трамп объяснил, почему Зеленский и российский диктатор Путин не могут провести двустороннюю встречу.

Ранее украинский лидер призвал Трампа сделать личные шаги, чтобы остановить Путина и войну в Украине.