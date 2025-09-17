Видео
Трамп с Чарльзом будут говорить об Украине — эфир Вечір.LIVE
Трамп с Чарльзом будут говорить об Украине — эфир Вечір.LIVE

Трамп с Чарльзом будут говорить об Украине — эфир Вечір.LIVE

17 сентября 2025 г. 18:13

19:00 Заседания Киевсовета возобновились — эфир Київський час

18:13 Трамп с Чарльзом будут говорить об Украине — эфир Вечір.LIVE

13:00 Рада приняла закон о военном омбудсмене — эфир День.LIVE

08:00 Трамп отправляет оружие в Украину — эфир Ранок.LIVE

16 сентября 2025
18:07 Трамп заявил о соглашении между Украиной и РФ — эфир Вечір.LIVE

13:00 Трамп может вскоре встретиться с Зеленским — эфир День.LIVE

08:00 В Украине пообещали поднять зарплаты — эфир Ранок.LIVE

15 сентября 2025
18:12 В США готовы к санкциям против России — эфир Вечір.LIVE

13:05 Трамп назвал Путина агрессором — эфир День.LIVE

08:00 Трамп назвал условия для санкций против России — эфир Ранок.LIVE

19:00 Заседания Киевсовета возобновились — эфир Київський час

18:13 Трамп с Чарльзом будут говорить об Украине — эфир Вечір.LIVE

13:00 Рада приняла закон о военном омбудсмене — эфир День.LIVE

08:00 Трамп отправляет оружие в Украину — эфир Ранок.LIVE

16 сентября 2025
18:07 Трамп заявил о соглашении между Украиной и РФ — эфир Вечір.LIVE

Президент США Дональд Трамп прибыл в Лондон. Там для него подготовили роскошный прием с почетными караулами.

Посмотреть эфир Вечір.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Вечер.LIVE

Гости эфира обсудят встречу лидеров. Это должно, в частности, помочь королю Чарльзу склонить Трампа к большей поддержке Украины в войне против России.

Напомним, Трамп объяснил, почему Зеленский и российский диктатор Путин не могут провести двустороннюю встречу.

Ранее украинский лидер призвал Трампа сделать личные шаги, чтобы остановить Путина и войну в Украине.

 

19:35 Очереди на границе Львовщины в сентябре — где большой трафик

19:24 Израиль и Палестина — Тихий объяснил позицию Украины

19:21 На Полтавщине российский дрон попал в АЗС — пострадал человек

19:18 Синоптики предупредили киевлян об ухудшении погоды — прогноз

19:10 За что строго накажут на границе с Польшей — касается и наличных

19:08 В Одессе ученики одного из лицеев отравились слезоточивым газом

19:06 В РФ ветеран "СВО" изнасиловал соседку — почему она молчит

19:02 Глава Европарламента заявила, что будущее Украины в Евросоюзе

19:00 Заседания Киевсовета возобновились — эфир Київський час

18:56 Европа откажется — Мецола сделала заявление о газе и нефти РФ

19:35 Очереди на границе Львовщины в сентябре — где большой трафик

19:24 Израиль и Палестина — Тихий объяснил позицию Украины

19:21 На Полтавщине российский дрон попал в АЗС — пострадал человек

19:18 Синоптики предупредили киевлян об ухудшении погоды — прогноз

19:10 За что строго накажут на границе с Польшей — касается и наличных

19:08 В Одессе ученики одного из лицеев отравились слезоточивым газом

19:06 В РФ ветеран "СВО" изнасиловал соседку — почему она молчит

19:02 Глава Европарламента заявила, что будущее Украины в Евросоюзе

18:56 Европа откажется — Мецола сделала заявление о газе и нефти РФ

19:00 Заседания Киевсовета возобновились — эфир Київський час

18:13 Трамп с Чарльзом будут говорить об Украине — эфир Вечір.LIVE

13:00 Рада приняла закон о военном омбудсмене — эфир День.LIVE

08:00 Трамп отправляет оружие в Украину — эфир Ранок.LIVE

16 сентября
18:07 Трамп заявил о соглашении между Украиной и РФ — эфир Вечір.LIVE

