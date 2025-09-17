Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow Трамп із Чарльзом говоритимуть про Україну — ефір Вечір.LIVE arrow
Трамп із Чарльзом говоритимуть про Україну — ефір Вечір.LIVE

Трамп із Чарльзом говоритимуть про Україну — ефір Вечір.LIVE

17 вересня 2025 р. 18:13

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

18:13 Трамп із Чарльзом говоритимуть про Україну — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Рада ухвалила закон про військового омбудсмена — ефір День.LIVE

Text

08:00 Трамп відправляє зброю до України — ефір Ранок.LIVE

16 вересня 2025
Text

18:07 Трамп заявив про угоду між Україною і РФ — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Трамп може незабаром зустрітися із Зеленським — ефір День.LIVE

Text

08:00 В Україні пообіцяли підняти зарплати — ефір Ранок.LIVE

15 вересня 2025
Text

18:12 У США готові до санкцій проти Росії — ефір Вечір.LIVE

Text

13:05 Трамп назвав Путіна агресором — ефір День.LIVE

Text

08:00 Трамп назвав умову, коли введе санкції проти РФ — ефір Ранок.LIVE

12 вересня 2025
Text

21:00 Виплати військовим і тіньова економіка — ефір з Гетманцевим

Text

18:13 Трамп із Чарльзом говоритимуть про Україну — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Рада ухвалила закон про військового омбудсмена — ефір День.LIVE

Text

08:00 Трамп відправляє зброю до України — ефір Ранок.LIVE

16 вересня 2025
Text

18:07 Трамп заявив про угоду між Україною і РФ — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Трамп може незабаром зустрітися із Зеленським — ефір День.LIVE

Президент США Дональд Трамп прибув до Лондона. Там для нього підготували розкішний прийом із почесними караулами. 

Подивитися ефір Вечір.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Вечір.LIVE

Гості ефіру обговорять зустріч лідерів. Це має, зокрема, допомогти королю Чарльзу схилити Трампа до більшої підтримки України у війні проти Росії.

Нагадаємо, Трамп пояснив, чому Зеленський та російський диктатор Путін не можуть провести двосторонню зустріч.

Раніше український лідер закликав Трампа зробити особисті кроки, аби зупинити Путіна та війну в Україні.

 

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

18:15 Полювання восени 2025 — де дозволено та за що штрафують

Text

18:13 Трамп із Чарльзом говоритимуть про Україну — ефір Вечір.LIVE

18:12 Глава Європарламенту запевнила у підтримці України — відео

18:09 Маршрут в нікуди — на Одещині викрили перевізника

18:05 Гроші родинам УБД — які фінансові пільги надає держава

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:48 Генерала РФ засудили за розгін протестів під час окупації Херсона

17:43 Частину України накриють дощі — де будуть опади завтра

17:40 Зеленський анонсував постачання ракет до Patriot і HIMARS від США

17:40 Зеленський відповів, чи битиме РФ по енергетиці цієї зими

17:34 Забудова Куяльника на Одещині — у нацпарку спростували чутки

18:15 Полювання восени 2025 — де дозволено та за що штрафують

18:12 Глава Європарламенту запевнила у підтримці України — відео

18:09 Маршрут в нікуди — на Одещині викрили перевізника

18:05 Гроші родинам УБД — які фінансові пільги надає держава

17:48 Генерала РФ засудили за розгін протестів під час окупації Херсона

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:43 Частину України накриють дощі — де будуть опади завтра

17:40 Зеленський анонсував постачання ракет до Patriot і HIMARS від США

17:40 Зеленський відповів, чи битиме РФ по енергетиці цієї зими

17:34 Забудова Куяльника на Одещині — у нацпарку спростували чутки

17:33 Президентка Європарламенту прибула до Києва — відео

06:33 Останні теплі дні — як змінилася вартість відпочинку в Коблевому

16 вересня

19:43 Старт опалювального сезону в Одесі — чи буде тепло в будинках

15 вересня

22:33 Фрукти не для всіх — чи буде вітчизняна продукція цієї зими

19:43 Зростання цін на продукти — що одесити не можуть собі дозволити

06:33 В'язниці та невиплата зарплат — допомога українським морякам

13 вересня

06:33 День українського кіно — чим живе сьогодні Одеська кіностудія

12 вересня

19:43 Одеса майбутнього — що змінили б містяни, аби вона була кращою

11 вересня

21:29 Блекаут в Одесі — наскільки містяни готові до нових викликів

19:47 Сезонні овочі та фрукти — як змінилися ціни на одеському Привозі

06:33 Ціни в Грибівці на Одещині знизились — вартість у вересні

Text

18:13 Трамп із Чарльзом говоритимуть про Україну — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Рада ухвалила закон про військового омбудсмена — ефір День.LIVE

Text

08:00 Трамп відправляє зброю до України — ефір Ранок.LIVE

16 вересня
Text

18:07 Трамп заявив про угоду між Україною і РФ — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Трамп може незабаром зустрітися із Зеленським — ефір День.LIVE

Відео по темі

Всі відео
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена — ефір День.LIVE

Рада ухвалила закон про військового омбудсмена — ефір День.LIVE

17 вересня 2025 р. 13:00
Трамп відправляє зброю до України — ефір Ранок.LIVE

Трамп відправляє зброю до України — ефір Ранок.LIVE

17 вересня 2025 р. 08:00
Трамп заявив про угоду між Україною і РФ — ефір Вечір.LIVE

Трамп заявив про угоду між Україною і РФ — ефір Вечір.LIVE

16 вересня 2025 р. 18:07
Трамп може незабаром зустрітися із Зеленським — ефір День.LIVE

Трамп може незабаром зустрітися із Зеленським — ефір День.LIVE

16 вересня 2025 р. 13:00
В Україні пообіцяли підняти зарплати — ефір Ранок.LIVE

В Україні пообіцяли підняти зарплати — ефір Ранок.LIVE

16 вересня 2025 р. 08:00
У США готові до санкцій проти Росії — ефір Вечір.LIVE

У США готові до санкцій проти Росії — ефір Вечір.LIVE

15 вересня 2025 р. 18:12
Трамп назвав Путіна агресором — ефір День.LIVE

Трамп назвав Путіна агресором — ефір День.LIVE

15 вересня 2025 р. 13:05
Трамп назвав умову, коли введе санкції проти РФ — ефір Ранок.LIVE

Трамп назвав умову, коли введе санкції проти РФ — ефір Ранок.LIVE

15 вересня 2025 р. 08:00

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації