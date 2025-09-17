Трамп із Чарльзом говоритимуть про Україну — ефір Вечір.LIVE

Президент США Дональд Трамп прибув до Лондона. Там для нього підготували розкішний прийом із почесними караулами.
Ефір Вечір.LIVE
Гості ефіру обговорять зустріч лідерів. Це має, зокрема, допомогти королю Чарльзу схилити Трампа до більшої підтримки України у війні проти Росії.
Нагадаємо, Трамп пояснив, чому Зеленський та російський диктатор Путін не можуть провести двосторонню зустріч.
Раніше український лідер закликав Трампа зробити особисті кроки, аби зупинити Путіна та війну в Україні.