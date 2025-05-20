Трамп и Хегсет вышли со срочным заявлением по войне — трансляция

В Вашингтоне президент США Дональд Трамп вместе с министром обороны Питом Хегсетом выступили с заявлением. Оно посвящено войне в Украине.
Об этом сообщают Новини.LIVE.
Что известно о выступлении Трампа и Хегсета
Американские лидеры обратили внимание на актуальные события и поделились своим видением ситуации.
Они подчеркнули значение поддержки Украины в это сложное время.
Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский выразил инициативу рассмотреть возможность создания зоны свободной торговли между Украиной и Соединенными Штатами Америки.
А 19 мая Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Он длился два часа.