Трамп и Хегсет вышли со срочным заявлением по войне — трансляция

В Вашингтоне президент США Дональд Трамп вместе с министром обороны Питом Хегсетом выступили с заявлением. Оно посвящено войне в Украине.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Что известно о выступлении Трампа и Хегсета

Американские лидеры обратили внимание на актуальные события и поделились своим видением ситуации.

Они подчеркнули значение поддержки Украины в это сложное время.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский выразил инициативу рассмотреть возможность создания зоны свободной торговли между Украиной и Соединенными Штатами Америки.

А 19 мая Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Он длился два часа.