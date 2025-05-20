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Трамп и Хегсет вышли со срочным заявлением по войне — трансляция

Трамп и Хегсет вышли со срочным заявлением по войне — трансляция

20 мая 2025 г. 23:21

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В Вашингтоне президент США Дональд Трамп вместе с министром обороны Питом Хегсетом выступили с заявлением. Оно посвящено войне в Украине.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Что известно о выступлении Трампа и Хегсета

Американские лидеры обратили внимание на актуальные события и поделились своим видением ситуации.

Они подчеркнули значение поддержки Украины в это сложное время.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский выразил инициативу рассмотреть возможность создания зоны свободной торговли между Украиной и Соединенными Штатами Америки.

А 19 мая Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Он длился два часа.

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Text

17:00 Барабаш назвал количество гражданских, которые продолжают оставаться в Авдеевке

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