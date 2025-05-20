Трамп і Гегсет вийшли з терміновою заявою щодо війни — трансляція

У Вашингтоні президент США Дональд Трамп разом із міністром оборони Пітом Гегсетом виступили з заявою. Вона присвячена війні в Україні.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Що відомо про виступ Трампа та Гегсет

Американські лідери звернули увагу на актуальні події та поділилися своїм баченням ситуації.

Вони підкреслили значення підтримки України у цей складний час.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський висловив ініціативу розглянути можливість створення зони вільної торгівлі між Україною та Сполученими Штатами Америки.

А 19 травня Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Вона тривала дві години.