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Трамп і Гегсет вийшли з терміновою заявою щодо війни — трансляція

Трамп і Гегсет вийшли з терміновою заявою щодо війни — трансляція

20 травня 2025 р. 23:21

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У Вашингтоні президент США Дональд Трамп разом із міністром оборони Пітом Гегсетом виступили з заявою. Вона присвячена війні в Україні. 

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Що відомо про виступ Трампа та Гегсет

Американські лідери звернули увагу на актуальні події та поділилися своїм баченням ситуації.

Вони підкреслили значення підтримки України у цей складний час.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський висловив ініціативу розглянути можливість створення зони вільної торгівлі між Україною та Сполученими Штатами Америки.

А 19 травня Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Вона тривала дві години.

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23:55 Зеленський і Макрон обговорили посилення партнерства та підтримки

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9 листопада 2023
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10:00 H&M повернувся — у яких ТРЦ відкрились магазини, які враження покупців та ціни на одяг

6 лютого 2024
Text

15:00 Український тиждень у Вашингтоні — підсумки від Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвав кількість цивільних, які продовжують залишатися в Авдіївці

27 лютого 2024
Text

21:43 Експерт пояснив наміри Кремля воювати з НАТО через слова Макрона