Трамп і Гегсет вийшли з терміновою заявою щодо війни — трансляція

У Вашингтоні президент США Дональд Трамп разом із міністром оборони Пітом Гегсетом виступили з заявою. Вона присвячена війні в Україні.
Про це повідомляють Новини.LIVE.
Що відомо про виступ Трампа та Гегсет
Американські лідери звернули увагу на актуальні події та поділилися своїм баченням ситуації.
Вони підкреслили значення підтримки України у цей складний час.
Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський висловив ініціативу розглянути можливість створення зони вільної торгівлі між Україною та Сполученими Штатами Америки.
А 19 травня Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Вона тривала дві години.