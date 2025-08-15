Трамп готовится к возможному спору с Путиным — эфир Ранок.LIVE

Гостями эфира Ранок.LIVE стали эксперт по международным вопросам Богдан Ференс, юрист Виктор Чумак, спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук, директор Украинского парламентского института Игорь Когут, юрист-международник Роман Еделев, дипломат Александр Левченко, народные депутаты Алексей Леонов и Михаил Цимбалюк.

Во время запланированной встречи на Аляске Дональд Трамп заявил о возможном споре с Владимиром Путиным относительно границ и территорий;

Евросоюз планирует в сентябре одобрить 19-й пакет санкций против России;

По данным ГУР, Северная Корея готовит отправку в Россию около шести тысяч военных.

Напомним, Трамп считает, что именно его влияние сдерживает российского диктатора Путина от оккупации всей территории Украины.

Ранее в Кремле сообщили, что встреча Трампа с Путиным состоится 15 августа в 22:30 по киевскому времени.