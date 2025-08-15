Трамп готується до можливої суперечки з Путіним — ефір Ранок.LIVE

Гостями ефіру Ранок.LIVE стали експерт із міжнародних питань Богдан Ференс, юрист Віктор Чумак, речник Української добровольчої армії Сергій Братчук, директор Українського парламентського інституту Ігор Когут, юрист-міжнародник Роман Єделєв, дипломат Олександр Левченко, нардепи Олексій Леонов та Михайло Цимбалюк.

Серед тем ефіру:

Під час запланованої зустрічі на Алясці Дональд Трамп заявив про можливу суперечку з Володимиром Путіним щодо кордонів та територій;

Євросоюз планує у вересні схвалити 19-й пакет санкцій проти Росії;

За даними ГУР, Північна Корея готує відправку до Росії близько шести тисяч військових.

Нагадаємо, Трамп вважає, що саме його вплив стримує російського диктатора Путіна від окупації усієї території України.

Раніше у Кремлі повідомили, що зустріч Трампа з Путіним відбудеться 15 серпня о 22:30 за київським часом.