Трамп готується до можливої суперечки з Путіним — ефір Ранок.LIVE

Трамп готується до можливої суперечки з Путіним — ефір Ранок.LIVE

15 серпня 2025 р. 08:00

Гостями ефіру Ранок.LIVE стали експерт із міжнародних питань Богдан Ференс, юрист Віктор Чумак, речник Української добровольчої армії Сергій Братчук, директор Українського парламентського інституту Ігор Когут, юрист-міжнародник Роман Єделєв, дипломат Олександр Левченко, нардепи Олексій Леонов та Михайло Цимбалюк.

Подивитися ефір Ранок.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE

Серед тем ефіру:

  • Під час запланованої зустрічі на Алясці Дональд Трамп заявив про можливу суперечку з Володимиром Путіним щодо кордонів та територій;
  • Євросоюз планує у вересні схвалити 19-й пакет санкцій проти Росії;
  • За даними ГУР, Північна Корея готує відправку до Росії близько шести тисяч військових. 

Нагадаємо, Трамп вважає, що саме його вплив стримує російського диктатора Путіна від окупації усієї території України.

Раніше у Кремлі повідомили, що зустріч Трампа з Путіним відбудеться 15 серпня о 22:30 за київським часом.

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

