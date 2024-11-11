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Трамп готовит завершение войны — эфир Ранок.LIVE

Трамп готовит завершение войны — эфир Ранок.LIVE

11 ноября 2024 г. 8:00

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08:00 Трамп готовит завершение войны — эфир Ранок.LIVE

10 ноября 2024
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12:35 Давление на Конгресс США срывает поддержку для Украины, — Мурский

9 ноября 2024
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21:45 Мэр Николаева ответил, для чего Путин накапливал ракеты

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19:07 Скандальный закон о дровах, — эфир Остаповець_LIVE

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14:48Мощные морозы вот-вот скуют Украину — когда заметет снегом

8 ноября 2024
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18:13 Старт отопительного сезона в Одессе — кому уже дали тепло

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18:08 Сенкевич назвал количество жертв в Николаеве с начала войны

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17:50 Заявление Кулебы о Трампе и поддержка от США — эфир Вечір.LIVE

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17:05 Сенкевич прокомментировал первый штраф за дрова без документов

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16:38 Попенко объяснил, почему украинцы платят за едва теплые батареи

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08:00 Трамп готовит завершение войны — эфир Ранок.LIVE

10 ноября 2024
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12:35 Давление на Конгресс США срывает поддержку для Украины, — Мурский

9 ноября 2024
Text

21:45 Мэр Николаева ответил, для чего Путин накапливал ракеты

Text

19:07 Скандальный закон о дровах, — эфир Остаповець_LIVE

Text

14:48 Мощные морозы вот-вот скуют Украину — когда заметет снегом

8 ноября 2024
Text

18:13 Старт отопительного сезона в Одессе — кому уже дали тепло

Text

18:08 Сенкевич назвал количество жертв в Николаеве с начала войны

Text

17:50 Заявление Кулебы о Трампе и поддержка от США — эфир Вечір.LIVE

Text

17:05 Сенкевич прокомментировал первый штраф за дрова без документов

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16:38 Попенко объяснил, почему украинцы платят за едва теплые батареи

Сегодня, в понедельник, в эфире Ранок.LIVE, обсудим ряд важных вопросов. В частности, подумаем, о чем победитель президентских выборов в Соединенных Штатах Дональд Трамп мог говорить с российским диктатором Владимиром Путиным.

Посмотреть эфир можно в 8:00 по ссылке.

О чем эфир

  • РФ собрала для наступления в Курщине 50 тыс. солдат, переселенцы из Суджи протестуют;
  • Туск считает, что США готовят прекращение огня между Украиной и РФ;
  • О чем Трамп говорил с Путиным;
  • Правительство одобрило проект госбюджета-2025 до второго чтения: какие сферы дофинансируют.

Гости эфира:

  • политолог, доброволец спецподразделения "Гром" Кирилл Сазонов;
  • политолог Игорь Рейтерович;
  • кандидат политических наук Алексей Буряченко;
  • Президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах;
  • политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко;
  • нардепка от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк;
  • председатель правления Центра стратегических исследований Павел Жовниренко;
  • нардеп Юрий Камельчук.

Ранее мы сообщали, что Министерство иностранных дел Украины заявило, что ничего не знало о телефонном разговоре между новоизбранным президентом США Дональдом Трампом и диктатором РФ Владимиром Путиным. Вся информация о том, что МИД Украины согласовал этот разговор, неправдива.

Также в Центре противодействия дезинформации заявили, что до инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа ни один "мирный сценарий" окончания войны в Украине, опубликованный в СМИ, не будет оснований. Это только теории.

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07:21 Женщина обворовала родных на 230 тыс гривен — как ее наказал суд

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:01 Клиент ПриватБанк потерял 780 тыс. грн — почему суд не помог

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9 ноября 2024
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21:45 Мэр Николаева ответил, для чего Путин накапливал ракеты

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19:07 Скандальный закон о дровах, — эфир Остаповець_LIVE

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14:48 Мощные морозы вот-вот скуют Украину — когда заметет снегом

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