Трамп готовит завершение войны — эфир Ранок.LIVE

Сегодня, в понедельник, в эфире Ранок.LIVE, обсудим ряд важных вопросов. В частности, подумаем, о чем победитель президентских выборов в Соединенных Штатах Дональд Трамп мог говорить с российским диктатором Владимиром Путиным.

Посмотреть эфир можно в 8:00 по ссылке.

О чем эфир

РФ собрала для наступления в Курщине 50 тыс. солдат, переселенцы из Суджи протестуют;

Туск считает, что США готовят прекращение огня между Украиной и РФ;

О чем Трамп говорил с Путиным;

Правительство одобрило проект госбюджета-2025 до второго чтения: какие сферы дофинансируют.

Гости эфира:

политолог, доброволец спецподразделения "Гром" Кирилл Сазонов;

политолог Игорь Рейтерович;

кандидат политических наук Алексей Буряченко;

Президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах;

политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко;

нардепка от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк;

председатель правления Центра стратегических исследований Павел Жовниренко;

нардеп Юрий Камельчук.

Ранее мы сообщали, что Министерство иностранных дел Украины заявило, что ничего не знало о телефонном разговоре между новоизбранным президентом США Дональдом Трампом и диктатором РФ Владимиром Путиным. Вся информация о том, что МИД Украины согласовал этот разговор, неправдива.

Также в Центре противодействия дезинформации заявили, что до инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа ни один "мирный сценарий" окончания войны в Украине, опубликованный в СМИ, не будет оснований. Это только теории.