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Трамп готує завершення війни — ефір Ранок.LIVE

Трамп готує завершення війни — ефір Ранок.LIVE

11 листопада 2024 р. 08:00

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17:18 Нардеп пояснив, коли в Україні збільшать податки

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15:22 Камельчук назвав витрати на щомісячні премії вчителям

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13:49 Шольц збирається зателефонувати Путіну — ефір День.LIVE

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13:07 Нардеп Камельчук закликав розформувати ТЦК і назвав причину

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12:09 Сазонов назвав зарплати сержантів та рядових солдатів

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11:51 У Раді відповіли, чи буде підвищення податків у цьому році

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10:12 РФ активно штурмує українські позиції на Курщині, — Сазонов

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08:00 Трамп готує завершення війни — ефір Ранок.LIVE

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12:35 Тиск на Конгрес США зриває підтримку для України, — Мурський

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21:45 Мер Миколаєва відповів, для чого Путін накопичував ракети

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17:18 Нардеп пояснив, коли в Україні збільшать податки

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15:22 Камельчук назвав витрати на щомісячні премії вчителям

Text

13:49 Шольц збирається зателефонувати Путіну — ефір День.LIVE

Text

13:07 Нардеп Камельчук закликав розформувати ТЦК і назвав причину

Text

12:09 Сазонов назвав зарплати сержантів та рядових солдатів

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Text

11:51 У Раді відповіли, чи буде підвищення податків у цьому році

Text

10:12 РФ активно штурмує українські позиції на Курщині, — Сазонов

Text

08:00 Трамп готує завершення війни — ефір Ранок.LIVE

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12:35 Тиск на Конгрес США зриває підтримку для України, — Мурський

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21:45 Мер Миколаєва відповів, для чого Путін накопичував ракети

Сьогодні, у понеділок, в ефірі Ранок.LIVE, обговоримо низку важливих питань. Зокрема поміркуємо, про що переможець президентських виборів у Сполучених Штатах Дональд Трамп міг говорити з російським диктатором Володимиром Путіним.

Подивитися ефір можна о 8:00 за посиланням.

Про що ефір

  • РФ зібрала для наступу на Курщині 50 тис. солдатів, переселенці із Суджі протестують;
  • Туск вважає, що США готують припинення вогню між Україною і РФ;
  • Про що Трамп говорив із Путіним;
  • Уряд схвалив проєкт держбюджету-2025 рік до другого читання: які сфери дофінансують.

Гості ефіру: 

  • політолог, доброволець спецпідрозділу "Грім" Кирило Сазонов;
  • політолог Ігор Рейтерович;
  • кандидат політичних наук Олексій Буряченко;
  • Президент Українського союзу промисловців і підприємців Анатолій Кінах;
  • політолог, голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко;
  • нардепка від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк;
  • голова правління Центру стратегічних досліджень Павло Жовніренко;
  • нардеп Юрій Камельчук.

Раніше ми повідомляли, що Міністерство закордонних справ України заявило, що нічого не знало про телефонну розмову між новообраним президентом США Дональдом Трампом і диктатором РФ Володимиром Путіним. Вся інформація про те, що МЗС України погодив цю розмову є неправдивою. 

Також у Центрі протидії дезінформації заявили, що до інавгурації новообраного президента США Дональда Трампа жоден "мирний сценарій" закінчення війни в України, опублікований у ЗМІ, не матиме підґрунтя. Це є лише теоріями.

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16:57 У Харкові триває ліквідація наслідків атаки РФ — фото

16:43 На Одещині затримали міжрегіональну групу ухилянтів — відео

16:30 СБУ розкрила нові схеми ухилення від мобілізації через МСЕК

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:12 Зеленський провів засідання Ставки — що обговорювали

16:05 Податки на поховання — чому ритуальні послуги можуть здорожчати

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