Трамп готує завершення війни — ефір Ранок.LIVE

Сьогодні, у понеділок, в ефірі Ранок.LIVE, обговоримо низку важливих питань. Зокрема поміркуємо, про що переможець президентських виборів у Сполучених Штатах Дональд Трамп міг говорити з російським диктатором Володимиром Путіним.

Подивитися ефір можна о 8:00 за посиланням.

Про що ефір

РФ зібрала для наступу на Курщині 50 тис. солдатів, переселенці із Суджі протестують;

Туск вважає, що США готують припинення вогню між Україною і РФ;

Про що Трамп говорив із Путіним;

Уряд схвалив проєкт держбюджету-2025 рік до другого читання: які сфери дофінансують.

Гості ефіру:

політолог, доброволець спецпідрозділу "Грім" Кирило Сазонов;

політолог Ігор Рейтерович;

кандидат політичних наук Олексій Буряченко;

Президент Українського союзу промисловців і підприємців Анатолій Кінах;

політолог, голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко;

нардепка від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк;

голова правління Центру стратегічних досліджень Павло Жовніренко;

нардеп Юрій Камельчук.

Раніше ми повідомляли, що Міністерство закордонних справ України заявило, що нічого не знало про телефонну розмову між новообраним президентом США Дональдом Трампом і диктатором РФ Володимиром Путіним. Вся інформація про те, що МЗС України погодив цю розмову є неправдивою.

Також у Центрі протидії дезінформації заявили, що до інавгурації новообраного президента США Дональда Трампа жоден "мирний сценарій" закінчення війни в України, опублікований у ЗМІ, не матиме підґрунтя. Це є лише теоріями.