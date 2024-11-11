Трамп готує завершення війни — ефір Ранок.LIVE

Сьогодні, у понеділок, в ефірі Ранок.LIVE, обговоримо низку важливих питань. Зокрема поміркуємо, про що переможець президентських виборів у Сполучених Штатах Дональд Трамп міг говорити з російським диктатором Володимиром Путіним.
Подивитися ефір можна о 8:00 за посиланням.
Про що ефір
- РФ зібрала для наступу на Курщині 50 тис. солдатів, переселенці із Суджі протестують;
- Туск вважає, що США готують припинення вогню між Україною і РФ;
- Про що Трамп говорив із Путіним;
- Уряд схвалив проєкт держбюджету-2025 рік до другого читання: які сфери дофінансують.
Гості ефіру:
- політолог, доброволець спецпідрозділу "Грім" Кирило Сазонов;
- політолог Ігор Рейтерович;
- кандидат політичних наук Олексій Буряченко;
- Президент Українського союзу промисловців і підприємців Анатолій Кінах;
- політолог, голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко;
- нардепка від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк;
- голова правління Центру стратегічних досліджень Павло Жовніренко;
- нардеп Юрій Камельчук.
Раніше ми повідомляли, що Міністерство закордонних справ України заявило, що нічого не знало про телефонну розмову між новообраним президентом США Дональдом Трампом і диктатором РФ Володимиром Путіним. Вся інформація про те, що МЗС України погодив цю розмову є неправдивою.
Також у Центрі протидії дезінформації заявили, що до інавгурації новообраного президента США Дональда Трампа жоден "мирний сценарій" закінчення війни в України, опублікований у ЗМІ, не матиме підґрунтя. Це є лише теоріями.