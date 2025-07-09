Трамп готовит сюрприз для Путина — эфир Ранок.LIVE

Россия разворачивает беспилотные войска "Рубикон" в Донецкой области. Также стало известно, что россияне начали применять дроны-имитаторы "Гербера" как ударные и разведывательные. Тем временем президент США Дональд Трамп заморозил передачу Украине сотен ракет к ЗРК Patriot и другого оружия на десятки миллиардов долларов, как считают OSINT-исследователи.
Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE, который начнется в 08:00.
Эфир Ранок.LIVE 9 июля
Гости сегодняшнего эфира:
- Сергей Братчук, представитель Украинской добровольческой армии;
- Андрей Миселюк, политолог, директор Института социально-политического проектирования "Диалог";
- Мамука Мамулашвили, командир добровольческого батальона "Грузинский легион";
- Александр Павличенко, исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека;
- Владимир Омелян, экс-военнослужащий ВСУ, министр инфраструктуры Украины (2016-2019 гг.);
- Ярослав Жалило, доктор экономических наук, заместитель директора Национального института стратегических исследований;
- Егор Чечеринда, военнослужащий, майор ВСУ, журналист;
- Адриан Прокип, руководитель программы "Энергетика" Украинского Института Будущего.
Напомним, недавно американский президент Дональд Трамп высказался о Путине и намекнул на санкции.