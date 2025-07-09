Трамп готовит сюрприз для Путина — эфир Ранок.LIVE

Россия разворачивает беспилотные войска "Рубикон" в Донецкой области. Также стало известно, что россияне начали применять дроны-имитаторы "Гербера" как ударные и разведывательные. Тем временем президент США Дональд Трамп заморозил передачу Украине сотен ракет к ЗРК Patriot и другого оружия на десятки миллиардов долларов, как считают OSINT-исследователи.

Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE, который начнется в 08:00.

Эфир Ранок.LIVE 9 июля

Гости сегодняшнего эфира:

Сергей Братчук, представитель Украинской добровольческой армии;

Андрей Миселюк, политолог, директор Института социально-политического проектирования "Диалог";

Мамука Мамулашвили, командир добровольческого батальона "Грузинский легион";

Александр Павличенко, исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека;

Владимир Омелян, экс-военнослужащий ВСУ, министр инфраструктуры Украины (2016-2019 гг.);

Ярослав Жалило, доктор экономических наук, заместитель директора Национального института стратегических исследований;

Егор Чечеринда, военнослужащий, майор ВСУ, журналист;

Адриан Прокип, руководитель программы "Энергетика" Украинского Института Будущего.

Напомним, недавно американский президент Дональд Трамп высказался о Путине и намекнул на санкции.