Трамп готує сюрприз для Путіна — ефір Ранок.LIVE

Росія розгортає безпілотні війська "Рубікон" на Донеччині. Також стало відомо, що росіяни почали застосовувати дрони-імітатори "Гербера" як ударні та розвідувальні. Тим часом президент США Дональд Трамп заморозив передачу Україні сотень ракет до ЗРК Patriot і іншої зброї на десятки мільярдів доларів, як вважають OSINT-дослідники.
Про це і не тільки почуєте в ефірі Ранок.LIVE, який розпочнеться о 08:00.
Ефір Ранок.LIVE 9 липня
Гості сьогоднішнього ефіру:
- Сергій Братчук, речник Української добровольчої армії;
- Андрій Миселюк, політолог, директор Інституту соціально-політичного проєктування "Діалог";
- Мамука Мамулашвілі, командир добровольчого батальйону "Грузинський легіон";
- Олександр Павліченко, виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини;
- Володимир Омелян, ексвійськовослужбовець ЗСУ, міністр інфраструктури України (2016-2019 рр.);
- Ярослав Жаліло, доктор економічних наук, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень;
- Єгор Чечеринда, військовослужбовець, майор ЗСУ, журналіст;
- Адріан Прокіп, керівник програми "Енергетика" Українського Інституту Майбутнього.
Нагадаємо, нещодавно американський президент Дональд Трамп висловився про Путіна та натякнув на санкції.