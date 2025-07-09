Трамп готує сюрприз для Путіна — ефір Ранок.LIVE

Росія розгортає безпілотні війська "Рубікон" на Донеччині. Також стало відомо, що росіяни почали застосовувати дрони-імітатори "Гербера" як ударні та розвідувальні. Тим часом президент США Дональд Трамп заморозив передачу Україні сотень ракет до ЗРК Patriot і іншої зброї на десятки мільярдів доларів, як вважають OSINT-дослідники.

Про це і не тільки почуєте в ефірі Ранок.LIVE, який розпочнеться о 08:00.

Ефір Ранок.LIVE 9 липня

Гості сьогоднішнього ефіру:

Сергій Братчук, речник Української добровольчої армії;

Андрій Миселюк, політолог, директор Інституту соціально-політичного проєктування "Діалог";

Мамука Мамулашвілі, командир добровольчого батальйону "Грузинський легіон";

Олександр Павліченко, виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини;

Володимир Омелян, ексвійськовослужбовець ЗСУ, міністр інфраструктури України (2016-2019 рр.);

Ярослав Жаліло, доктор економічних наук, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень;

Єгор Чечеринда, військовослужбовець, майор ЗСУ, журналіст;

Адріан Прокіп, керівник програми "Енергетика" Українського Інституту Майбутнього.

Нагадаємо, нещодавно американський президент Дональд Трамп висловився про Путіна та натякнув на санкції.