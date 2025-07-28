Массированная атака на Украину — эфир Ранок.LIVE

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер поговорит с президентом США Дональдом Трампом о путях окончания войны в Украине. А лидер Франции Эмманюэль Макрон заявил, что намерен усилить давление на Россию.
Об этом и не только поговорят эксперты в эфире Ранок.LIVE 28 июля.
О чем эфир
Сегодня в эфире эксперты, в частности, поговорят о следующем:
- Кир Стармер планирует обсудить с Дональдом Трампом пути завершения войны России против Украины во время короткого визита американского лидера в Шотландию;
- Трамп заявил о новом масштабном торговом соглашении с Европейским Союзом;
- Эмманюэль Макрон заявил, что намерен усилить давление на Россию.
Гости эфира
Гости сегодняшнего эфира:
- Руслан Рохов — политтехнолог;
- Дмитрий Пелых — начальник отдела коммуникаций 118 ОМБр;
- Вадим Пикуз — и.о. председателя Мариупольского районного совета;
- Владимир Омельченко — директор энергетических программ Центра Разумкова;
- Андрей Гайдуцкий — доктор экономических наук, эксперт по миграционной политике;
- Олеся Яхно — политолог, кандидат политических наук;
- Людмила Денисова — правозащитница, руководительница Украинского центра защиты прав человека;
- Игорь Черногор — военный, общественно-культурный и политический деятель;
- Иса Акаев — комбат батальона "Крым".
Напомним, Марко Рубио заявил, что Трамп теряет терпение в отношении Владимира Путина из-за безрезультатных переговоров. По его словам, их разговоры ни к чему не приводят.
Кроме того, ранее президент США предположил, когда на РФ могут наложить вторичные санкции. Он считает, что ограничения будут введены раньше, чем через 50 дней.