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Массированная атака на Украину — эфир Ранок.LIVE

Массированная атака на Украину — эфир Ранок.LIVE

28 июля 2025 г. 8:00

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Премьер-министр Великобритании Кир Стармер поговорит с президентом США Дональдом Трампом о путях окончания войны в Украине. А лидер Франции Эмманюэль Макрон заявил, что намерен усилить давление на Россию.

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире Ранок.LIVE 28 июля.

О чем эфир

Сегодня в эфире эксперты, в частности, поговорят о следующем:

  • Кир Стармер планирует обсудить с Дональдом Трампом пути завершения войны России против Украины во время короткого визита американского лидера в Шотландию;
  • Трамп заявил о новом масштабном торговом соглашении с Европейским Союзом;
  • Эмманюэль Макрон заявил, что намерен усилить давление на Россию.

Гости эфира

Гости сегодняшнего эфира:

  • Руслан Рохов — политтехнолог;
  • Дмитрий Пелых — начальник отдела коммуникаций 118 ОМБр;
  • Вадим Пикуз — и.о. председателя Мариупольского районного совета;
  • Владимир Омельченко — директор энергетических программ Центра Разумкова;
  • Андрей Гайдуцкий — доктор экономических наук, эксперт по миграционной политике;
  • Олеся Яхно — политолог, кандидат политических наук;
  • Людмила Денисова — правозащитница, руководительница Украинского центра защиты прав человека;
  • Игорь Черногор — военный, общественно-культурный и политический деятель;
  • Иса Акаев — комбат батальона "Крым".

Напомним, Марко Рубио заявил, что Трамп теряет терпение в отношении Владимира Путина из-за безрезультатных переговоров. По его словам, их разговоры ни к чему не приводят.

Кроме того, ранее президент США предположил, когда на РФ могут наложить вторичные санкции. Он считает, что ограничения будут введены раньше, чем через 50 дней.

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