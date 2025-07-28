Масована атака на Україну — ефір Ранок.LIVE

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер поговорить з президентом США Дональдом Трампом про шляхи закінчення війни в Україні. А лідер Франції Емманюель Макрон заявив, що має намір посилити тиск на Росію.

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі Ранок.LIVE 28 липня.

Про що ефір

Сьогодні в ефірі експерти, зокрема, поговорять про наступне:

Кір Стармер планує обговорити з Дональдом Трампом шляхи завершення війни Росії проти України під час короткого візиту американського лідера до Шотландії;

Трамп заявив про нову масштабну торгівельну угоду з Європейським Союзом;

Емманюель Макрон заявив, що має намір посилити тиск на Росію.

Гості ефіру

Гості сьогоднішнього ефіру:

Руслан Рохов — політтехнолог;

Дмитро Пелих — начальник відділення комунікацій 118 ОМБр;

Вадим Пікуз — в.о. голови Маріупольської районної ради;

Володимир Омельченко — директор енергетичних програм Центру Разумкова;

Андрій Гайдуцький — доктор економічних наук, експерт з міграційної політики;

Олеся Яхно — політог, кандидат політичних наук;

Людмила Денісова — правозахисниця, очільниця Українського центру захисту прав людини;

Ігор Чорногор — військовий, громадсько-культурний та політичний діяч;

Іса Акаєв — комбат батальйону "Крим".

Нагадаємо, Марко Рубіо заявив, що Трамп втрачає терпіння щодо Володимира Путіна через безрезультативні переговори. За його словами, їхні розмови ні до чого не призводять.

Крім того, раніше президент США припустив, коли на РФ можуть накласти вторинні санкції. Він вважає, що обмеження буде введено раніше, ніж за 50 днів.