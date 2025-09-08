Трамп готовит переговоры с ЕС — эфир День.LIVE

Президент США Дональд Трамп анонсировал визит европейских лидеров в США, чтобы обсудить завершение войны в Украине. А Россия резко нарастила выпуск "Шахедов".
Об этом и не только поговорят эксперты в эфире День.LIVE.
О чем эфир
Сегодня в эфире обсудят:
- Трамп готовит переговоры с лидерами ЕС в США;
- в Иерусалиме произошла стрельба: есть погибшие;
- Москва резко нарастила выпуск "Шахедов", но значительная часть этого "собственного производства" держится на китайских деталях.
Гости эфира
Гостями эфира стали:
- Николай Голомша — заслуженный юрист, политический эксперт,
- Александр Толоконников — заместитель председателя Херсонской ОГА,
- Александр Павличенко — исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека,
- Александр Бригинец — журналист, политический аналитик,
- Сергей Фурса — экономист, финансист,
- Денис Попович — военный аналитик,
- Александр Шульга — руководитель Института конфликтологии и анализа России.
Напомним, недавно Трамп заявил, что в ближайшее время позвонит Путину, чтобы снова попытаться остановить агрессию России против Украины.
Кроме того, 7 сентября президент США заявил, что готов перейти ко второму этапу санкций против РФ. Хотя он неоднократно угрожал новыми ограничениями, Трамп до сих пор воздерживался от их введения, пытаясь вести переговоры.