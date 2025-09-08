Трамп готовит переговоры с ЕС — эфир День.LIVE

Президент США Дональд Трамп анонсировал визит европейских лидеров в США, чтобы обсудить завершение войны в Украине. А Россия резко нарастила выпуск "Шахедов".

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире День.LIVE.

О чем эфир

Сегодня в эфире обсудят:

Трамп готовит переговоры с лидерами ЕС в США;

в Иерусалиме произошла стрельба: есть погибшие;

Москва резко нарастила выпуск "Шахедов", но значительная часть этого "собственного производства" держится на китайских деталях.

Гости эфира

Гостями эфира стали:

Николай Голомша — заслуженный юрист, политический эксперт,

Александр Толоконников — заместитель председателя Херсонской ОГА,

Александр Павличенко — исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека,

Александр Бригинец — журналист, политический аналитик,

Сергей Фурса — экономист, финансист,

Денис Попович — военный аналитик,

Александр Шульга — руководитель Института конфликтологии и анализа России.

Напомним, недавно Трамп заявил, что в ближайшее время позвонит Путину, чтобы снова попытаться остановить агрессию России против Украины.

Кроме того, 7 сентября президент США заявил, что готов перейти ко второму этапу санкций против РФ. Хотя он неоднократно угрожал новыми ограничениями, Трамп до сих пор воздерживался от их введения, пытаясь вести переговоры.