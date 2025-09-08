Видео
Трамп готовит переговоры с ЕС — эфир День.LIVE

Трамп готовит переговоры с ЕС — эфир День.LIVE

8 сентября 2025 г. 13:02

Трамп готовит переговоры с ЕС — эфир День.LIVE

Трамп готовит "второй этап" давления на Россию — эфир Ранок.LIVE

Успешные операции ГУР и прогнозы по войне — интервью с Юсовым

Минимальные пенсии и теневой рынок — эфир с Гетманцевым

Гарантии безопасности и встреча Зеленского с Фицо — Вечір.LIVE

Без уступок — как работают бойцы "Хартии" под Харьковом

Украина хочет немедленных гарантий безопасности — эфир День.LIVE

Трамп обвинил Европу в закупке нефти РФ — эфир Ранок.LIVE

Украине дадут новое дальнобойное оружие — эфир Вечір.LIVE

Заявления Макрона после разговора Зеленского и Трампа

13:02 Трамп готовит переговоры с ЕС — эфир День.LIVE

08:00 Трамп готовит "второй этап" давления на Россию — эфир Ранок.LIVE

22:58 Успешные операции ГУР и прогнозы по войне — интервью с Юсовым

20:59 Минимальные пенсии и теневой рынок — эфир с Гетманцевым

17:57 Гарантии безопасности и встреча Зеленского с Фицо — Вечір.LIVE

Президент США Дональд Трамп анонсировал визит европейских лидеров в США, чтобы обсудить завершение войны в Украине. А Россия резко нарастила выпуск "Шахедов".

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире День.LIVE.

О чем эфир

Сегодня в эфире обсудят:

  • Трамп готовит переговоры с лидерами ЕС в США;
  • в Иерусалиме произошла стрельба: есть погибшие;
  • Москва резко нарастила выпуск "Шахедов", но значительная часть этого "собственного производства" держится на китайских деталях.

Гости эфира

Гостями эфира стали:

  • Николай Голомша — заслуженный юрист, политический эксперт,
  • Александр Толоконников — заместитель председателя Херсонской ОГА,
  • Александр Павличенко — исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека,
  • Александр Бригинец — журналист, политический аналитик,
  • Сергей Фурса — экономист, финансист,
  • Денис Попович — военный аналитик,
  • Александр Шульга — руководитель Института конфликтологии и анализа России.

Напомним, недавно Трамп заявил, что в ближайшее время позвонит Путину, чтобы снова попытаться остановить агрессию России против Украины.

Кроме того, 7 сентября президент США заявил, что готов перейти ко второму этапу санкций против РФ. Хотя он неоднократно угрожал новыми ограничениями, Трамп до сих пор воздерживался от их введения, пытаясь вести переговоры.

13:02 Трамп готовит переговоры с ЕС — эфир День.LIVE

08:00 Трамп готовит "второй этап" давления на Россию — эфир Ранок.LIVE

22:58 Успешные операции ГУР и прогнозы по войне — интервью с Юсовым

20:59 Минимальные пенсии и теневой рынок — эфир с Гетманцевым

17:57 Гарантии безопасности и встреча Зеленского с Фицо — Вечір.LIVE

