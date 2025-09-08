Відео
Трамп готує переговори з ЄС — ефір День.LIVE

Трамп готує переговори з ЄС — ефір День.LIVE

08 вересня 2025 р. 13:02

Трамп готує переговори з ЄС — ефір День.LIVE

Трамп готує "другий етап" тиску на Росію — ефір Ранок.LIVE

Успішні операції ГУР та прогнози щодо війни — інтерв'ю з Юсовим

Мінімальні пенсії та тіньовий ринок — ефір з Гетманцевим

Гарантії безпеки та зустріч Зеленського з Фіцо — Вечір.LIVE

Без поступок — як працюють бійці "Хартії" під Харковом

Україна вимагає негайних гарантій безпеки — ефір День.LIVE

Трамп звинуватив Європу в закупівлі нафти РФ — ефір Ранок.LIVE

Україні дадуть нову далекобійну зброю — ефір Вечір.LIVE

Заяви Макрона після розмови Зеленського і Трампа — трансляція

Трамп готує переговори з ЄС — ефір День.LIVE

Трамп готує "другий етап" тиску на Росію — ефір Ранок.LIVE

Успішні операції ГУР та прогнози щодо війни — інтерв'ю з Юсовим

Мінімальні пенсії та тіньовий ринок — ефір з Гетманцевим

Гарантії безпеки та зустріч Зеленського з Фіцо — Вечір.LIVE

Президент США Дональд Трамп анонсував візит європейських лідерів до США, щоб обговорити завершення війни в Україні. А Росія різко наростила випуск "Шахедів".

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі День.LIVE

Про що ефір

Сьогодні в ефірі обговорять:

  • Трамп готує переговори з лідерами ЄС у США;
  • в Єрусалимі трапилася стрілянина: є загиблі;
  • Москва різко наростила випуск "Шахедів", але значна частина цього "власного виробництва" тримається на китайських деталях.

Гості ефіру

Гостями ефіру стали:

  • Микола Голомша — заслужений юрист, політичний експерт,
  • Олександр Толоконніков — заступник голови Херсонської ОДА,
  • Олександр Павліченко — виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини,
  • Олександр Бригинець — журналіст, політичний аналітик,
  • Сергій Фурса — економіст, фінансист,
  • Денис Попович — військовий аналітик,
  • Олександр Шульга — керівник Інституту конфліктології та аналізу Росії.

Нагадаємо, нещодавно Трамп заявив, що найближчим часом зателефонує Путіну, щоб знову спробувати зупинити агресію Росії проти України. 

Крім того, 7 вересня президент США заявив, що готовий перейти до другого етапу санкцій проти РФ. Хоч він неодноразово погрожував новими обмеженнями, Трамп досі утримувався від їхнього запровадження, намагаючись вести переговори.

