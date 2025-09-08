Трамп готує переговори з ЄС — ефір День.LIVE

Президент США Дональд Трамп анонсував візит європейських лідерів до США, щоб обговорити завершення війни в Україні. А Росія різко наростила випуск "Шахедів".
Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі День.LIVE.
Про що ефір
Сьогодні в ефірі обговорять:
- Трамп готує переговори з лідерами ЄС у США;
- в Єрусалимі трапилася стрілянина: є загиблі;
- Москва різко наростила випуск "Шахедів", але значна частина цього "власного виробництва" тримається на китайських деталях.
Гості ефіру
Гостями ефіру стали:
- Микола Голомша — заслужений юрист, політичний експерт,
- Олександр Толоконніков — заступник голови Херсонської ОДА,
- Олександр Павліченко — виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини,
- Олександр Бригинець — журналіст, політичний аналітик,
- Сергій Фурса — економіст, фінансист,
- Денис Попович — військовий аналітик,
- Олександр Шульга — керівник Інституту конфліктології та аналізу Росії.
Нагадаємо, нещодавно Трамп заявив, що найближчим часом зателефонує Путіну, щоб знову спробувати зупинити агресію Росії проти України.
Крім того, 7 вересня президент США заявив, що готовий перейти до другого етапу санкцій проти РФ. Хоч він неодноразово погрожував новими обмеженнями, Трамп досі утримувався від їхнього запровадження, намагаючись вести переговори.