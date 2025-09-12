Видео
Трамп готовит новый план мира в Украине — эфир Ранок.LIVE
Трамп готовит новый план мира в Украине — эфир Ранок.LIVE

Трамп готовит новый план мира в Украине — эфир Ранок.LIVE

12 сентября 2025 г. 8:00

08:00 Трамп готовит новый план мира в Украине — эфир Ранок.LIVE

11 сентября 2025
18:08 Келлог в Киеве и новое заявление ЕС о войне — эфир Вечір.LIVE

13:11 Евросоюз готовит жесткий ответ россиянами — эфир День.LIVE

08:00 Реакция Трампа на стрельбу и дроны в Польше — эфир Ранок.LIVE

10 сентября 2025
20:03 Массовые протесты в Париже — онлайн-трансляция

19:00 Как преодолеть коррупцию в столице — эфир Київський час

17:55 НАТО активировало статью 4 — эфир Вечір.LIVE

13:07 Атака дронов РФ на Польшу и реакция мира — эфир День.LIVE

08:00 Трамп сделал важное заявление о войне — эфир Ранок.LIVE

9 сентября 2025
18:00 Авиаудар по Яровой и импичмент Макрона — эфир Вечір.LIVE

08:00 Трамп готовит новый план мира в Украине — эфир Ранок.LIVE

11 сентября 2025
18:08 Келлог в Киеве и новое заявление ЕС о войне — эфир Вечір.LIVE

13:11 Евросоюз готовит жесткий ответ россиянами — эфир День.LIVE

08:00 Реакция Трампа на стрельбу и дроны в Польше — эфир Ранок.LIVE

10 сентября 2025
20:03 Массовые протесты в Париже — онлайн-трансляция

Президент Украины Владимир Зеленский провел в Киеве встречу со спецпредставителем президента США по вопросам Украины Китом Келлогом. Государственный секретарь США Марко Рубио заверил, что президент Дональд Трамп продолжит свои усилия для прекращения российско-украинской войны. Также стало известно, что вскоре в сентябре в Беларуси пройдут совместные с Россией учения "Запад-2025".

Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE, который начнется в 08:00.

Эфир Ранок.LIVE 12 сентября

Приглашенные гости:

  • Тибор Томпа — председатель венгерской общины Киева и Киевской области;
  • Никита Клименко — ученый секретарь Института проблем искусственного интеллекта МОН Украины и НАН Украины;
  • Ярослав Захарченко — прокурор столичной прокуратуры 2014-2025, почетный председатель ВОО "Правовое равенство";
  • Степан Гавриш — первый заместитель секретаря СНБО (2008-2011);
  • Шимон Бриман — историк, эксперт по отношениям Израиль-Украина;
  • Олег Саркиц — эксперт по геоэкономике;
  • Денис Швыдкий — начальник отделения рекрутинга 28 ОМБр;
  • Юрий Продан — министр топлива и энергетики (2007-2010), министр энергетики и угольной промышленности Украины (2014);
  • Даниил Гетманцев — народный депутат "Слуга Народа", председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что может поделиться с Польшей опытом сбивания дронов.

Кроме того, глава государства объяснил, как часто Россия меняет дроны для атак по Украине.

08:15 Не только комфорт — почему в хрущевках дверь открывалась внутрь

08:12 Атака РФ на Сумы — в ОВА показали разрушения

08:00 Денежная помощь на покупку дров — где действует программа Каритас

08:00 Трамп готовит новый план мира в Украине — эфир Ранок.LIVE

07:52 В Украине заработала крупнейшая система накопления энергии

07:50 Польша уже закрыла границу с Беларусью

07:25 Знают не все пенсионеры — кто из ФЛП освобожден от уплаты ЕСВ

07:21 Россияне нанесли удар по Сумам — есть попадания

07:13 Хэй уверен, что в истории выше Усика стоит только один боксер

07:01 Перевыпуск карты ПриватБанка — как заказать и активировать

08:00 Трамп готовит новый план мира в Украине — эфир Ранок.LIVE

11 сентября
18:08 Келлог в Киеве и новое заявление ЕС о войне — эфир Вечір.LIVE

13:11 Евросоюз готовит жесткий ответ россиянами — эфир День.LIVE

08:00 Реакция Трампа на стрельбу и дроны в Польше — эфир Ранок.LIVE

10 сентября
20:03 Массовые протесты в Париже — онлайн-трансляция

Келлог в Киеве и новое заявление ЕС о войне — эфир Вечір.LIVE

Келлог в Киеве и новое заявление ЕС о войне — эфир Вечір.LIVE

11 сентября 2025 г. 18:08
Евросоюз готовит жесткий ответ россиянами — эфир День.LIVE

Евросоюз готовит жесткий ответ россиянами — эфир День.LIVE

11 сентября 2025 г. 13:11
Реакция Трампа на стрельбу и дроны в Польше — эфир Ранок.LIVE

Реакция Трампа на стрельбу и дроны в Польше — эфир Ранок.LIVE

11 сентября 2025 г. 8:00
Массовые протесты в Париже — онлайн-трансляция

Массовые протесты в Париже — онлайн-трансляция

10 сентября 2025 г. 20:03
Как преодолеть коррупцию в столице — эфир Київський час

Как преодолеть коррупцию в столице — эфир Київський час

10 сентября 2025 г. 19:00
НАТО активировало статью 4 — эфир Вечір.LIVE

НАТО активировало статью 4 — эфир Вечір.LIVE

10 сентября 2025 г. 17:55
Атака дронов РФ на Польшу и реакция мира — эфир День.LIVE

Атака дронов РФ на Польшу и реакция мира — эфир День.LIVE

10 сентября 2025 г. 13:07
Трамп сделал важное заявление о войне — эфир Ранок.LIVE

Трамп сделал важное заявление о войне — эфир Ранок.LIVE

10 сентября 2025 г. 8:00

