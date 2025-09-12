Трамп готовит новый план мира в Украине — эфир Ранок.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский провел в Киеве встречу со спецпредставителем президента США по вопросам Украины Китом Келлогом. Государственный секретарь США Марко Рубио заверил, что президент Дональд Трамп продолжит свои усилия для прекращения российско-украинской войны. Также стало известно, что вскоре в сентябре в Беларуси пройдут совместные с Россией учения "Запад-2025".
Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE, который начнется в 08:00.
Эфир Ранок.LIVE 12 сентября
Приглашенные гости:
- Тибор Томпа — председатель венгерской общины Киева и Киевской области;
- Никита Клименко — ученый секретарь Института проблем искусственного интеллекта МОН Украины и НАН Украины;
- Ярослав Захарченко — прокурор столичной прокуратуры 2014-2025, почетный председатель ВОО "Правовое равенство";
- Степан Гавриш — первый заместитель секретаря СНБО (2008-2011);
- Шимон Бриман — историк, эксперт по отношениям Израиль-Украина;
- Олег Саркиц — эксперт по геоэкономике;
- Денис Швыдкий — начальник отделения рекрутинга 28 ОМБр;
- Юрий Продан — министр топлива и энергетики (2007-2010), министр энергетики и угольной промышленности Украины (2014);
- Даниил Гетманцев — народный депутат "Слуга Народа", председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.
Напомним, Владимир Зеленский заявил, что может поделиться с Польшей опытом сбивания дронов.
Кроме того, глава государства объяснил, как часто Россия меняет дроны для атак по Украине.